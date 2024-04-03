Может показаться, что самым длинным сериалом является "Санта Барбара", но это не так. Рассказываем о 10 самых длинных лент, многие из которых до сих пор в эфире.

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"Путеводный свет"

Количество серий: 18262

Это самая продолжительная мыльная опера, созданная в Штатах. Сначала она была в формате радио-шоу, а уже с 1952 до 2009 году выходила на телевидении. Таким образом продолжительность сериала – 72 года и 18262 серии.

"Главный госпиталь"

Количество серий: 15407

Мыльную оперу включили в "Книгу рекордов Гиннеса" как самый продолжительный голливудский проект. Этот сериал не только самый длинный, но и довольно качественный. В нем много сюжетных линий, рассказывающих о медицинских темах, любви и семейных драмах. Его транслируют по сей день.

"Симпсоны"

Количество серий: 762

Американский анимационный сериал является самым длинным в своей категории. Впервые он вышел на экраны в 1989 году и продолжается до сих пор. Ситком рассказывает о приключениях семейки Симпсонов: отца Гомера, матери Мардж и их детей. Они живут в городе Спрингфилд, где ежедневно с ними происходят интересные события. Симпсоны легендарные своими отсылками к политике, культуре и другим общественно важным темам.

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"Другой мир"

Количество серий: 8891

Среди других мыльных опер сериал был одним из самых популярных за определенное время. Разницей его от других сериалов были значительно длиннее серии – каждая длилась более 30 минут. Лента рассказывала не просто об одной семье, а разные семьи и разницу социальных классов.

"Улица Сезам"

Количество серий: 4 666

Международная телевизионная программа для детей впервые вышла в 1969 году. Это интересная передача, целью которой является научить детей важным вещам. Несмотря на "мультяшных" главных персонажей, сериал интересует и взрослых.

"Доктор Кто"

Количество серий: 871

Первая серия культового британского сериала вышла в 1963 году. Он выходил на экранах с перерывами, но продолжается до сих пор. Лента рассказывает о приключениях Доктора – путешественника во времени. Он путешествует по вселенной вместе со своими друзьями.

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"Закон и порядок"

Количество серий: 496

Сериал рассказывает о работе правоохранительных органов в Нью-Йорке. Каждый эпизод – это новое запутанное преступление, которое с интересом расследуют следователи. Премьера состоялась в 90-х.

"Шоу Багза Банни"

Количество серий: 684

Главным героем этого мультсериала является веселый шаг, который запоминается каждому яркой внешностью и своей сообразительностью. Сериал иногда показывали в Украине.

"Южный парк"

Количество серий: 327

Премьера этого саркастического мультсериала состоялась в 1997 году. В центре сюжета – четверо мальчиков, которые живут в маленьком городке. Анимационный сериал высмеивает различные стереотипы.