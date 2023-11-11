6 минисериалов, которые можно посмотреть за день

Холодные осенние выходные ассоциируются с желанием приготовить вкусное теплое какао и не выходить из дома. Идеальный отдых в такое время – просмотр увлекательных сериалов, уже полюбившихся многим киноманам.

В новой подборке расскажем о лентах, поражающих неординарными сюжетами. Эти сериалы с легкостью можно просмотреть за день, так что выходной точно будет отличным!

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"Декстер. Новая кровь"

Год: 2021

Жанр: детектив, драма

Количество сезонов: 1

Количество серий: 10

Это продолжение криминально-психологического триллера "Декстер", в котором маньяк Декстер Морган поселяется в Нью-Йорке после 10 лет в статусе пропавшего без вести. Теперь у него новое имя, есть свой небольшой бизнес, а также мужчина начал романтические отношения с начальницей местной полиции. Он уже и забыл о своем криминальном прошлом, наслаждается спокойной жизнью, однако в городку, где обустроился, начинают совершаться серийные убийства.

"Декстер. Новая кровь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Черная птица"

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компаніяпідтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Год: 2022

Жанр: криминальный, драма, триллер

Количество сезонов: 1

Количество серий: 6

Следующий сериал снят на основе реальных событий. Джеймс Кин – успешный школьный футболист, на 10 лет попавший за решетку за незаконное хранение оружия и торговлю наркотиками. У него есть возможность быстрее выйти на свободу, но при одном условии – если получит признание от Лари Хола, обвиняемого в убийстве более 40 девушек и женщин.

"Черная птица": смотрите онлайн трейлер сериала

"Крестный отец Гарлема"

Год: 2019

Жанр: драма, криминал

Количество сезонов: 3

Количество серий: 30

Уголовный босс Бампи Джонсон родился и вырос в бедной семье на юге США. Переехав в Нью-Йорк, мужчина построил настоящую преступную империю. В молодости Бампи оказался в "Большом яблоке", где его опекала Стефани Сент Клер, ставшая его крестной матерью. Впоследствии Джонсон затмил ее своим авторитетом. Однажды мужчину арестовали за продажу героина в особо крупных размерах и 10 лет ему пришлось отсидеть в тюрьме. За время, пока мужчина находился за решеткой, в его родном Гарлеме свои правила установила итальянская мафия. Удастся ли Бампе вернуть утраченное влияние?

"Крестный отец Гарлема": смотрите онлайн трейлер сериала

"Банши"

Год: 2013

Жанр: детектив, драма, боевик, криминал, триллер

Количество сезонов: 4

Количество серий: 38

Лукас Худ 15 лет пробыл в тюрьме за ограбление. После этого срока он поселился в небольшом городке Банши, расположенном в штате Пенсильвания. Обманом Лукас занимает должность местного шерифа и утверждается в местных глазах. Однако это не изменяет его прошлого. Люди, которых когда-то предал Худ, желают мести. Кто победит в этом противостоянии?

"Банши": смотрите онлайн трейлер сериала

"Мэр Кингстауна"

Год: 2021

Жанр: драма, триллер, криминальный

Количество сезонов: 2

Количество серий: 2

События сериала разворачиваются вокруг богатой семьи Макласки, которая построила мощную компанию в американском городке Кингстаун. Это семейство стремится навести порядок и установить справедливость в городе, где преуспевает преступность. Создатели ленты показывают эти отчаянные попытки, обращаясь к темам системного расизма, коррупции и неравенства.

"Мэр Кингстауна": смотрите онлайн трейлер сериала

"Мистер посредник"

Год: 2021

Жанр: драма, криминал

Количество сезонов: 3

Количество серий: 26

Рэй Шусмит – отец, хороший товарищ для друзей и эффективный наемник мафии. Рэй постоянно общается с преступниками и чувствует, что работа отрицательно сказывается на его отношениях с дочерью и другом. Удастся ли ему найти баланс между этими сферами жизни и правильно расставить приоритеты?

"Мистер посредник": смотрите онлайн трейлер сериала