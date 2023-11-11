У новій добірці розповімо про стрічки, які вражають неординарними сюжетами. Ці серіали з легкістю можна переглянути за день, тож вихідний точно буде чудовим!

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"Декстер. Нова кров"

Рік: 2021

Жанр: детектив, драма

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 10

Це продовження кримінально-психологічного трилера "Декстер", у якому маніяк Декстер Морган оселяється в Нью-Йорку після 10 років у статусі зниклого безвісти. Тепер у нього нове ім'я, є власний невеликий бізнес, а також чоловік почав романтичні стосунки з начальницею місцевої поліції. Він вже й забув про своє кримінальне минуле, насолоджується спокійним життям, однак у містечку, де облаштувався, починають відбуватися серійні вбивства.

"Декстер. Нова кров": дивіться онлайн трейлер серіалу

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"Чорний птах"

Рік: 2022

Жанр: кримінальний, драма, трилер

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 6

Наступний серіал знятий на основі реальних подій. Джеймс Кін – успішний шкільний футболіст, який на 10 років потрапив за ґрати за незаконне зберігання зброї та торгівлю наркотиками. У нього є можливість швидше вийти на волю, але за однієї умови – якщо отримає зізнання від Ларі Хола, якого звинувачують у вбивстві понад 40 дівчат і жінок.

"Чорний птах": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Хрещений батько Гарлема"

Рік: 2019

Жанр: драма, кримінал

Кількість сезонів: 3

Кількість серій: 30

Кримінальний бос Бампі Джонсон народився і виріс в бідній родині на півдні США. Переїхавши до Нью-Йорка, чоловік побудував справжню злочинну імперію. У молодості Бампі опинився у "Великому яблуці", де ним опікувалася Стефані Сент Клер, яка стала його хрещеною матір'ю. Згодом Джонсон затьмарив її своїм авторитетом. Одного разу чоловіка заарештували за продаж героїну в особливо великих розмірах і 10 років йому довелося відсидіти у в'язниці. За час, поки чоловік перебував за ґратами, в його рідному Гарлемі свої правила встановила італійська мафія. Чи вдасться Бампі повернути втрачений вплив?

"Хрещений батько Гарлема": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Банші"

Рік: 2013

Жанр: детектив, драма, бойовик, кримінал, трилер

Кількість сезонів: 4

Кількість серій: 38

Лукас Худ 15 років пробув у в'язниці за пограбування. Після цього терміну він оселився в невеликому містечку Банші, що розташоване у штаті Пенсільванія. Обманом Лукас займає посаду місцевого шерифа та утверджується в очах місцевих. Однак це не змінює його минулого. Люди, яких колись зрадив Худ, жадають помсти. Хто переможе у цьому протистоянні?

"Банші": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Мер Кінґстауна"

Рік: 2021

Жанр: драма, трилер, кримінальний

Кількість сезонів: 2

Кількість серій: 2

Події серіалу розгортаються навколо заможної родини Макласкі, яка збудувала потужну компанію в американському містечку Кінґстаун. Це сімейство прагне навести лад і встановити справедливість у місті, де процвітає злочинність. Творці стрічки показують ці відчайдушні спроби, звертаючись до тем системного расизму, корупції та нерівності.

"Мер Кінґстауна": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Містер посередник"

Рік: 2021

Жанр: драма, кримінал

Кількість сезонів: 3

Кількість серій: 26

Рей Шусміт – батько, добрий товариш для друзів та ефективний найманець мафії. Рей постійно спілкується зі злочинцями й відчуває, що робота негативно впливає на його стосунки з донькою та другом. Чи вдасться йому знайти баланс між цими сферами життя та правильно розставити пріоритети?

"Містер посередник": дивіться онлайн трейлер серіалу