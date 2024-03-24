Сериалы с высоким рейтингом, которые можно посмотреть за день
Для тех, кто хочет хорошо провести свое время, просмотр сериала это прекрасный вариант. Однако, иногда так трудно выбрать киноленту, которая бы заинтересовала при этом не имея в себе более полусотни серий.
Если же вам не хочется растягивать удовольствие от просмотра и вы готовы просидеть весь день, глядя в экран, эта подборка сериалов именно для вас. Кино 24 собрало интересные киноленты с высоким рейтингом, которые можно посмотреть в течение одного дня.
Смотрите также Безумная энергия в каждом кадре: фильмы о баскетболе, которые должен увидеть каждый
"Чернобыль", 2019
Авария на Чернобыльской атомной электростанции легла в основу этого 5-серийного сериала. Эта катастрофа считается одной из крупнейших в истории человечества.
Сам сериал строится на основе рассказов реальных участников тех событий, которые остались живы, и людей, которые занимали руководящие должности. Все они делятся своими идеями и взглядами на то, что и как это произошло, проводят анализ событий, рассказывают о вероятных последствиях и влиянии этого ужасного взрыва на современную жизнь простых людей.
Раскроет ли кинолента все тайные печальные события прошлого?
"Чернобыль": смотрите онлайн трейлер сериала
"Фарзевый гамбит", 2020
"Ферзевый гамбит" – это 7 эпизодов интересного психологического триллера, что расскажет зрителям судьбу талантливой девушки Бет Хармон.
События в сериале разворачиваются в 1950-е годы. Девочка оказалась в детском приюте в Кентукки после того, как в ее семье произошла трагедия. Однако несмотря на все сложности судьбы, Бет не растеряла своих умственных навыков.
Так, девушка, которая живет в приюте для сирот, проявляет невероятный талант к шахматам. Именно с этого момента начинается ее невероятный путь к славе. Однако есть то, что мешает, а именно наркотическая зависимость, с которой приходится бороться.
"Фарзевый гамбит": смотрите онлайн трейлер сериалаУ житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.
"Берлин", 2023
Для тех, кто был в восторге от сериала "Бумажный дом", эта кинолента является настоящим подарком, поскольку она является его спин-оффом, который в течение 8 серий позволит зрителям окунуться в мир героя Берлина.
Берлин – эгоцентричный нарцисс и по совместительству один из лучших грабителей во всем мире. Мужчина планирует совершить грандиозное ограбление за всю свою карьеру. Так, он хочет проникнуть в крупнейший аукционный дом Парижа и вынести оттуда драгоценности на сумму 44 миллиона евро.
Однако, чтобы осуществить такой хитрый план Берлин собирает команду специалистов, которые помогут ему воплотить этот замысел в жизнь. Среди них эксперт по электронике Кейла, взломщик замков Рой, профессор колледжа Дамиан, мастер на все руки Брюс и непредсказуемая и энергичная Кэмерон, которая последней присоединяется к этой шестерке.
"Берлин": смотрите онлайн трейлер сериала
Выбирайте сериал, который больше всего вас заинтересовал, приготовьте себе ароматного кофе, позовите друзей и наслаждайтесь просмотром сериалов, которые имеют очень высокие рейтинги и полюбились зрителям.