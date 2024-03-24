Если же вам не хочется растягивать удовольствие от просмотра и вы готовы просидеть весь день, глядя в экран, эта подборка сериалов именно для вас. Кино 24 собрало интересные киноленты с высоким рейтингом, которые можно посмотреть в течение одного дня.

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"Чернобыль", 2019

Авария на Чернобыльской атомной электростанции легла в основу этого 5-серийного сериала. Эта катастрофа считается одной из крупнейших в истории человечества.

Сам сериал строится на основе рассказов реальных участников тех событий, которые остались живы, и людей, которые занимали руководящие должности. Все они делятся своими идеями и взглядами на то, что и как это произошло, проводят анализ событий, рассказывают о вероятных последствиях и влиянии этого ужасного взрыва на современную жизнь простых людей.

Раскроет ли кинолента все тайные печальные события прошлого?

"Чернобыль": смотрите онлайн трейлер сериала

"Фарзевый гамбит", 2020

"Ферзевый гамбит" – это 7 эпизодов интересного психологического триллера, что расскажет зрителям судьбу талантливой девушки Бет Хармон.

События в сериале разворачиваются в 1950-е годы. Девочка оказалась в детском приюте в Кентукки после того, как в ее семье произошла трагедия. Однако несмотря на все сложности судьбы, Бет не растеряла своих умственных навыков.

Так, девушка, которая живет в приюте для сирот, проявляет невероятный талант к шахматам. Именно с этого момента начинается ее невероятный путь к славе. Однако есть то, что мешает, а именно наркотическая зависимость, с которой приходится бороться.

"Фарзевый гамбит": смотрите онлайн трейлер сериала

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"Берлин", 2023

Для тех, кто был в восторге от сериала "Бумажный дом", эта кинолента является настоящим подарком, поскольку она является его спин-оффом, который в течение 8 серий позволит зрителям окунуться в мир героя Берлина.

Берлин – эгоцентричный нарцисс и по совместительству один из лучших грабителей во всем мире. Мужчина планирует совершить грандиозное ограбление за всю свою карьеру. Так, он хочет проникнуть в крупнейший аукционный дом Парижа и вынести оттуда драгоценности на сумму 44 миллиона евро.

Однако, чтобы осуществить такой хитрый план Берлин собирает команду специалистов, которые помогут ему воплотить этот замысел в жизнь. Среди них эксперт по электронике Кейла, взломщик замков Рой, профессор колледжа Дамиан, мастер на все руки Брюс и непредсказуемая и энергичная Кэмерон, которая последней присоединяется к этой шестерке.

"Берлин": смотрите онлайн трейлер сериала

Выбирайте сериал, который больше всего вас заинтересовал, приготовьте себе ароматного кофе, позовите друзей и наслаждайтесь просмотром сериалов, которые имеют очень высокие рейтинги и полюбились зрителям.