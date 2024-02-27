Что посмотреть после работы: 4 сериала, которые помогут отдохнуть

О любимых сериалах рассказал певец Владимир Дантес. Он назвал сразу несколько культовых лент, среди которых можно выбрать ту, которая подойдет на вкус и настроение.

Это те сериалы, которые десятилетиями не теряют популярности, а также новинки, которые понравятся тем, кто жаждет острых ощущений.

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"Друзья", 1994 – 2004

Начнем с культового сериала, который активно смотрят и сейчас. Это история о шести лучших друзьях, которые живут в Нью-Йорке и часто встречаются в кафе Central Park. Создатели сериала показали все, что происходит в жизни этой шестерки: любовь, работу, ссоры и множество курьезов.

"Друзья": смотрите онлайн сцену сериала

"Теория большого взрыва", 2007 – 2019

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компаніяпідтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Леонард и Шелдон точно знают, как устроена вселенная, однако эти физические знания никак не помогают им в общении с женщинами. Все меняется, когда их соседкой становится очаровательная Пенни.

"Теория большого взрыва": смотрите онлайн трейлер сериала

"Южный парк", 1999 – по сей день

Этот сериал понравится поклонникам анимационного жанра, однако для просмотра с детьми точно не подойдет, поскольку имеет возрастные ограничения – 18+. Эрик, Стэн, Кайл и Кенни живут в небольшом городке и ежедневно переживают различные курьезные ситуации. Если вы еще не видели эту ленту, то обязательно уделите ей внимание, ведь она десятилетиями покоряет сердца зрителей.

"Южный парк": смотрите онлайн тизер сериала

"Шантаж", 2022 – до сегодняшнего дня

Талантливый начинающий юрист Овен Хендрикс становится сотрудником ЦРУ. Устраиваясь на эту работу, он ожидал рутинные задачи, но уже первое дело оказалось экстремальным и опасным.

"Шантаж": смотрите онлайн трейлер сериала

С такой подборкой от Владимира Дантеса вы точно и будете плакать, и смеяться. А самое главное – отдохнете от будничной рутины и получите новую порцию эмоций.