Це ті серіали, які десятиліттями не втрачають популярності, а також новинки, які сподобаються тим, хто прагне гострих відчуттів.

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"Друзі", 1994 – 2004

Розпочнемо з культового серіалу, який активно дивляться й зараз. Це історія про шістьох нерозлучних друзів, які живуть у Нью-Йорку й часто зустрічаються в кав'ярні Central Park. Творці серіалу показали все, що відбувається в житті цієї шестірки: кохання, роботу, сварки та безліч курйозів.

"Друзі": дивіться онлайн сцену серіалу

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

"Теорія великого вибуху", 2007 – 2019

Леонард і Шелдон точно знають, як влаштований всесвіт, однак ці фізичні знання ніяк не допомагають їм у спілкуванні з жінками. Все змінюється, коли їхньою сусідкою стає чарівна Пенні.

"Теорія великого вибуху": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Південний парк", 1999 – до сьогодні

Цей серіал сподобається шанувальникам анімаційного жанру, однак для перегляду з дітьми точно не підійде, оскільки має вікові обмеження – 18+. Ерік, Стен, Кайл та Кенні мешкають у невеличкому містечку й щодня переживають різні курйозні ситуації. Якщо ви ще не бачили цю стрічку, то обов'язково приділіть їй увагу, адже вона десятиліттями підкорює серця глядачів.

"Південний парк": дивіться онлайн тизер серіалу

"Шантаж", 2022 – до сьогодні

Талановитий юрист-початківець Овен Гендрікс стає співробітником ЦРУ. Влаштовуючись на цю роботу, він очікував рутинні завдання, але вже перша справа виявилася екстремальною та небезпечною.

"Шантаж": дивіться онлайн трейлер серіалу

З такою добіркою від Володимира Дантеса ви точно і плакатимете, і сміятиметесь. А найголовніше – відпочинете від буденної рутини та отримаєте нову порцію емоцій.