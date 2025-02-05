Разрушили собственный успех: 3 сериала, которые провалились после нескольких сезонов

Не все перспективные проекты могут удержать популярность. Так, если сценарий становится запутанным, а персонажи неинтересными, то стоит ожидать быстрого провала киноленты.

24 Канал подготовил подборку сериалов, которые не оправдали ожиданий, несмотря на удачный старт. Эти ленты в течение длительного времени были фаворитами миллионов, но потом фанаты не могли оценивать их высоко.

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"Герои" (2006-2010)

Однажды группа обычных людей узнает, что имеет сверхъестественные способности. Кто-то может управлять временем, а некоторые даже научился летать. Впрочем, эти таланты они получили не просто так. Героям надо собраться и спасти мир от катастрофы.

Первый сезон получил огромный успех благодаря новому подходу к освещению людей с уникальными способностями. Однако качество серий заметно ухудшилось, что привело к падению рейтингов и отмене сериала после четвертого сезона.

"Герои": смотрите трейлер сериала онлайн

"Под куполом" (2013-2015)

Сериал, основанный на одноименном романе Стивена Кинга, погрузил зрителей в историю города, изолированного загадочным куполом. Жители начинают паниковать, ведь не понимают как найти выход. С каждым днем еды становится все меньше, а борьба за власть только начинается. Горожанам придется бороться за выживание и узнать тайну купола.

Зрители потеряли интерес к сериалу, потому что сюжет их больше не поражал, как раньше. Кроме этого, рейтинги ленты резко упали, поэтому телеканал CBS закрыл ее после третьего сезона.

"Под куполом": смотрите трейлер сериала онлайн

"Оставленные" (2014-2017)

Как-то 2% человечества неожиданно исчезает без всякого объяснения. Группа людей, которая проживает в городе Мейплтон пытается строить свою жизнь дальше. Однако кто-то поддается всеобщему безумию, некоторые думают о том, что произошло, а остальные продолжают игнорировать странные события вокруг.

Несмотря на хорошие отзывы критиков, ценителей ленты оказалось не настолько много, как ожидалось. Сериал не смог привлечь большую аудиторию, что привело к его закрытию.

"Оставленные": смотрите трейлер сериала онлайн

Эти сериалы демонстрируют то, что блестящая идея не всегда гарантирует долгосрочный успех. Однако каждый зритель субъективно оценивает ленты, поэтому стоит самостоятельно пересмотреть перечисленные киноработы, чтобы составить собственное впечатление.