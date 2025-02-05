24 Канал підготував добірку серіалів, які не виправдали очікувань, попри вдалий старт. Ці стрічки протягом тривалого часу були фаворитами мільйонів, але згодом фанати припинили оцінювати їх високо.

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"Герої" (2006-2010)

Одного дня група звичайних людей дізнається, що має надприродні здібності. Хтось може керувати часом, а дехто навіть навчився літати. Втім, ці таланти вони отримали не просто так. Героям треба зібратися й врятувати світ від катастрофи.

Перший сезон отримав шалений успіх завдяки новому підходу до висвітлення людей з унікальними здібностями. Однак якість серій помітно погіршилася, що призвело до падіння рейтингів і скасування серіалу після четвертого сезону.

"Герої": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Під куполом" (2013-2015)

Серіал, заснований на однойменному романі Стівена Кінга, занурив глядачів в історію міста, ізольованого загадковим куполом. Жителі починають панікувати, адже не розуміють як знайти вихід. З кожним днем їжі стає все менше, а боротьба за владу тільки розпочинається. Містянам доведеться боротися за виживання та дізнатися таємницю купола.

Глядачі втратили інтерес до серіалу, бо сюжет їх більше не вражав, як раніше. Крім цього, рейтинги стрічки різко впали, тому телеканал CBS закрив її після третього сезону.

"Під куполом": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Залишені" (2014-2017)

Якось 2% людства несподівано зникає без жодного пояснення. Група людей, яка проживає в місті Мейплтон намагається будувати своє життя далі. Однак хтось піддається загальному божевіллю, дехто думає про те, що сталося, а решта продовжує ігнорувати дивні події навколо.

Попри гарні відгуки критиків, поціновувачів стрічки виявилося не настільки багато, як очікувалося. Серіал не зміг привабити велику аудиторію, що призвело до його закриття.

"Залишені": дивіться трейлер серіалу онлайн

Ці серіали демонструють те, що блискуча ідея не завжди гарантує довгостроковий успіх. Однак кожен глядач суб'єктивно оцінює стрічки, тому варто самостійно переглянути перелічені кінороботи, щоб скласти власне враження.