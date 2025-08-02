Остался лишь один месяц – и лето 2025 подойдет к своему завершению. Но еще осталось достаточно времени, чтобы наполнить этот период яркими эмоциями. В том числе и через просмотр интересных киноисторий.

Кино 24 расскажет об одних из самых громких сериалов этого лета, которые стоит пересмотреть до завершения теплого времени года. Они заставят отложить все дела и окунуться в увлекательную историю, каждая из которых имеет свою особую магию.

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"Игра в кальмара"

Южнокорейский сериал рассказывает о группе людей, у которых проблемы с деньгами. Они решаются на участие в таинственной игре на выживание. В течение 6 дней им нужно проходить по одной игре. Победителя ждет привлекательный приз, однако все те, кто проиграет – погибнут.

Этим летом вышел третий и последний сезон сериала, где Сон Ги Хун снова в центре сюжета. Если вы не еще смотрели "Игру в кальмара", дайте шанс этой антиутопической драме, ставшей мировым хитом.

"Игра в кальмара": смотрите трейлер онлайн

"Джинни и Джорджия"

В центре сериала – Джинни Миллер, 15-летняя девушка, которая кажется взрослее, чем ее 30-летняя мать. Джорджия решает переехать в один из городов в Англии, потому что мечтает дать своим детям лучшую жизнь, чем было у нее. Это больше, чем подростковая драма – здесь много эмоций, смеха и смыслов.

Новый третий сезон спровоцировал множество обсуждений в соцсетях. Джорджию обвинили в убийстве, а Джинни пытается удержать семью на плаву и справиться с трудностями в старшей школе.

"Джинни и Джорджия": смотрите трейлер онлайн

"Этим летом я стала красивой"

Романтический сериал рассказывает о взрослении Белли Конклин, которой совсем скоро исполнится 16 лет. Она едет на свой любимый пляж Казенс, чтобы провести время с семьей и семьей Фишеров. Девушка чувствует, что это лето будет совсем другим, чем предыдущие.

Сериал показывает трудности подростков и то, как они справляются с неудобствами первой любви. 16 июля вышел третий сезон драмы.

"Этим летом я стала красивой": смотрите трейлер онлайн