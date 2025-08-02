Кіно 24 розповість про одні з найгучніших серіалів цього літа, які варто переглянути до завершення теплої пори року. Вони змусять відкласти всі справи й зануритися у захопливу історію, кожна з яких має свою особливу магію.

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"Гра в кальмара"

Південнокорейський серіал розповідає про групу людей, у яких проблеми з грошима. Вони наважуються на участь у таємничій грі на виживання. Упродовж 6 днів їм треба проходити по одній грі. Переможця чекає привабливий приз, однак всі ті, хто програє – загинуть.

Цього літа вийшов третій та останній сезон серіалу, де Сон Гі Хун знову у центрі сюжету. Якщо ви не ще дивилися "Гру в кальмара", дайте шанс цій антиутопічній драмі, що стала світовим хітом.

"Гра в кальмара": дивіться трейлер онлайн

"Джинні й Джорджія"

У центрі серіалу – Джинні Міллер, 15-річна дівчина, яка здається дорослішою, ніж її 30-річна мати. Джорджія вирішує переїхати до одного з міст в Англії, бо мріє дати своїм дітям краще життя, ніж було в неї. Це більше, ніж підліткова драма – тут багато емоцій, сміху та сенсів.

Новий третій сезон спровокував безліч обговорень у соцмережах. Джорджію звинуватили у вбивстві, а Джинні намагається втримати сім'ю на плаву і впоратися з труднощами у старшій школі.

"Джинні й Джорджія": дивіться трейлер онлайн

"Літо, коли я погарнішала"

Романтичний серіал розповідає про дорослішання Беллі Конклін, якій зовсім скоро виповниться 16 років. Вона їде до свого улюбленого пляжу Казенс, щоб провести час з сім'єю та родиною Фішерів. Дівчина відчуває, що це літо буде зовсім іншим, ніж попередні.

Серіал показує труднощі підлітків і те, як вони дають раду незручностям першого кохання. 16 липня вийшов третій сезон драми.

"Літо, коли я погарнішала": дивіться трейлер онлайн