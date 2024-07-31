Среди самых ожидаемых сериалов месяца - новый сезон популярного сериала "Эмили в Париже", который продолжит радовать зрителей приключениями во французской столице. Кроме того, любители детективов смогут насладиться несколькими новыми расследованиями, которые обещают держать в напряжении до последней минуты, пишет Кино 24.

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"Руководство по убийствам для хороших девушек"

Дата выхода: 1 августа

5 лет назад в небольшом английском городке убили популярную старшеклассницу. Полиция считает, что страшное преступление совершил ее парень, который позже покончил с собой. За собственное расследование берется юная девушка Пип, которая готова докопаться до тайны.

"Руководство по убийствам для хороших девушек": смотрите трейлер онлайн

"Эмили в Париже"

Дата выхода: 15 августа

Больше всего зрители ожидают четвертый сезон этого романтического сериала. Он будет рассказывать о событиях после драматических событий свадьбы Камиллы и Габриэля. Эмили будет разрываться из-за чувств к двум мужчинам, а на работе ее тоже будет ждать тяжелая дилемма. Вторая часть 4 сезона выйдет 12 сентября.

"Эмили в Париже": смотрите трейлер 1 части онлайн

"Патинко"

Дата выхода: 23 августа

На экраны выйдет вторая часть сногсшибательного южнокорейского сериала, основанный на одноименном бестселлере. Он рассказывает о четырех поколениях корейской семьи – с 1915 до 1989 года.

"Патинко" 2 сезон: смотрите трейлер онлайн

"Убийства в одном здании"

Дата выхода: 27 августа

Четвертый сезон детективного сериала сосредоточится на расследовании очередного таинственного убийства, что произошло в финале 3 сезона. В новых эпизодах также появится фантастическая Мерил Стрип.

"Убийства в одном здании": смотрите трейлер онлайн

"Властелин колец. Кольца власти"

Дата выхода: 30 августа

Приквел к киносаге "Властелин колец" рассказывает историю создания колец власти. Во втором сезоне покажут возвращение Саурона. Чтобы восстановить свою силу, Темный Лорд должен полагаться только на самого себя.

"Властелин колец. Кольца власти": смотрите трейлер онлайн