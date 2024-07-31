Лучшим сериалом 2024 года по IMDb стал аниме One Piece, выходящий на экраны с 1999 года и насчитывающий более 1100 эпизодов. Но это не единственный сериал, попавший в подборку лучших.

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One Piece

Сюжет рассказывает о приключениях Монки Д. Луффи и его команды пиратов, известных как Пираты Соломенной Шляпы. Целью Луффи является найти легендарное сокровище, известный как One Piece, и стать Королем пиратов. На своем пути они сталкиваются с разнообразными врагами, встречают новых друзей и переживают множество увлекательных приключений.

One Piece: смотрите трейлер онлайн

"Сегун"

Исторический мини-сериал рассказывает о встрече двух мужчин и женщины-самурая: английский моряк, который попал в кораблекрушение, лорд Торанаг, который враждует с соперниками, и леди Марико. Шоу расскажет зрителю о бесконечных войнах и интригах, происходящих в феодальной Японии.

"Сегун": смотрите трейлер онлайн

"Люди Икс '97"

Супергеройский мультсериал является продолжением сериала 1992 года. Он продолжается с того момента, где завершилась его история. Группа мутантов предстает перед новыми трудностями после того, как их покидает их лидер Профессор Икс. Их ждут новые серьезные вызовы.

"Люди Икс '97": смотрите трейлер онлайн

В десятку лучших сериалов этого года также вошли: