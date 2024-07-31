Найкращим серіалом 2024 року за IMDb став аніме One Piece, що виходить на екрани з 1999 року і нараховує понад 1100 епізодів. Та це не єдиний серіал, що потрапив до добірки найкращих.
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One Piece
Сюжет розповідає про пригоди Монкі Д. Луффі та його команди піратів, відомих як Пірати Солом'яного Капелюха. Метою Луффі є знайти легендарний скарб, відомий як One Piece, і стати Королем піратів. На своєму шляху вони стикаються з різноманітними ворогами, зустрічають нових друзів і переживають безліч захопливих пригод.
One Piece: дивіться трейлер онлайн
"Сьогун"
Історичний мінісеріал розповідає про зустріч двох чоловіків та жінки-самурая: англійський моряк, який потрапив у корабельну аварію, лорд Торанаг, який ворогує з суперниками, та леді Маріко. Шоу розповість глядачеві про нескінченні війни та інтриги, що відбуваються у феодальній Японії.
"Сьогун": дивіться трейлер онлайн
"Люди Ікс '97"
Супергеройський мультсеріал є продовженням серіалу 1992 року. Він продовжується з того моменту, де завершилась його історія. Група мутантів постає перед новими труднощами після того, як їх покидає їхній лідер Професор Ікс. Їх чекають нові серйозні виклики.
"Люди Ікс '97": дивіться трейлер онлайн
До десятки найкращих серіалів цього року також увійшли:
- "Ведмідь"
- "Фолаут"
- "Хлопаки"
- "Дім Дракона"
- "Справжній детектив"
- "Один день"
- "Джентльмени".