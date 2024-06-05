Если вам надоели скучные сюжеты: 10 самых популярных сериалов на Netflix

Среда – это маленькая пятница, поэтому пришло время отдохнуть и расслабиться после тяжелого рабочего дня. Чтобы провести этот вечер качественно, стоит выбрать интересные фильмы и сериалы для просмотра.

Стриминговая платформа Netflix недавно обновила список самых популярных программ, которые выбирают украинцы. Ознакомьтесь со списком лучших лент на сайте Кино 24 и выберите что-то для себя, чтобы насладиться вечером.

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Самые популярные сериалы на Netflix

"Бриджертоны 3"

Уже третью неделю подряд список самых популярных сериалов на Netflix возглавляет третий сезон "Бриджертонов". Это история

История Колина Бриджертона и Пенелопы Фезерингтон достигает своего апогея. Колин наконец признается себе и Пенелопе в своих глубоких чувствах к ней. Первая часть третьего сезона завершается страстной сценой в карете, намекая на то, что Пенелопа наконец нашла настоящую любовь. Однако для зрителей остается загадкой, какой ответ она даст на предложение руки и сердца.

"Бриджертоны 3": смотрите онлайн трейлер сериала

Более того, из кадров трейлера становится понятно, что роман Пенелопы и Колина под угрозой из-за большой тайны, которую скрывает девушка. Ее двойная жизнь может стать серьезным препятствием для их отношений. Ведь когда высшее общество засыпает, просыпается Леди Вислдаун, которая видит и знает все.

"Эрик"

Впервые на вторую строчку самых популярных лент вышел новый сериал "Эрик".

По сюжету действие происходит в Нью-Йорке в 1980-х годах. Отец, опустившись в отчаяние, начинает сотрудничать с настойчивым полицейским в розыске пропавшего девятилетнего мальчика. В то же время он сталкивается с собственными демонами и внутренними конфликтами, которые требуют от него решения.

"Эрик": смотрите онлайн трейлер сериала

"Бриджертоны 1"

Первый сезон сериала фокусируется на романе между Дафни и Саймоном, основан на первом романе Джулии Куинн "Герцог и я".

После возвращения в город, Саймон, герцог Гастингс, начинает привлекать к себе внимание Дафни, что вызывает недовольство ее брата Энтони, поскольку это может нарушить его планы. В их взаимоотношениях появляются трудности из-за прошлого герцога, но в этой истории о любви есть надежда на счастливый конец.

"Бриджертоны 1": смотрите онлайн трейлер сериала

А также в списке самых популярных вы найдете такие ленты:

"Бриджертоны 2"

"Джентльмены"

"Geek Girl"

"Бриджертоны: История королевы Шарлотты"

"Мир Юрского периода: Теория хаоса"

"Хороший доктор"

"Настоящий мужчина"

Выбирайте лучший сериал для своего незабываемого вечера.