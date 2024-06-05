Трейлер обещает захватывающие битвы, невероятные спецэффекты и новые испытания для главного героя. Том Харди, как всегда, демонстрирует высокий уровень актерского мастерства, что уже стало одной из основных причин популярности серии этих фильмов.

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Вышел первый трейлер фильма "Веном: Последний танец"

Премьера ленты запланирована на октябрь 2024 года. В центре сюжета снова оказывается Эдди Брок – журналист, который сотрудничает с инопланетным симбиотом Веномом. Эдди получает сверхъестественные способности, и вместе они противостоят преступникам.

В третьей части трилогии Эдди приближается к космической вселенной "Человека-паука" и знакомится с Клитусом Кэссиди. Снова оказавшись в центре опасных приключений, он спасает людей. Однако на этот раз его ждет новое испытание: симбиот Веном оставляет его, и Эдди случайно становится мишенью для другого загадочного преступника, который пытается использовать его для собственных целей.

Эдди и Веном в бегах. Преследуемый обоими мирами, дуэт вынужден принять разрушительное решение, которое опустит занавес на последнем танце Венома и Эдди,

– отмечается в синопсисе.

"Веном: Последний танец": смотрите онлайн трейлер фильма

Тем временем детектив Маллиган начинает свое расследование, которое может раскрыть неожиданные детали таинственных событий. Зрителей ждут новые захватывающие сюжетные повороты, интрига и напряженность, что будут держать их в напряжении до самого конца.

Кто работал над лентой

Режиссером ленты стала Келли Марсель, которая уже работала над первыми двумя частями франшизы. Ее возвращение на эту должность обещает сохранить неповторимый стиль и атмосферу, к которым привыкли поклонники сериала.

В главных ролях, кроме Тома Харди, также появятся известные актеры, такие как Чиветел Эджиофор, Джуно Темпл, Рис Иванс, Пегги Лу, Аланна Убах и Стивен Грэм.

Премьера "Веном 3" запланирована на 25 октября 2024 года. Зрители уже с нетерпением ждут, чтобы увидеть, как любимые персонажи снова сойдутся в борьбе с новыми вызовами и опасностями.