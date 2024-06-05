Трейлер обіцяє захопливі битви, неймовірні спецефекти та нові випробування для головного героя. Том Гарді, як завжди, демонструє високий рівень акторської майстерності, що вже стало однією з основних причин популярності серії цих фільмів.

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Вийшов перший трейлер фільму "Веном: Останній танець"

Прем'єра стрічки запланована на жовтень 2024 року. У центрі сюжету знову опиняється Едді Брок – журналіст, який співпрацює з інопланетним симбіотом Веномом. Едді отримує надприродні здібності, і разом вони протистоять злочинцям.

У третій частині трилогії Едді наближається до космічного всесвіту "Людини-павука" та знайомиться з Клітусом Кессіді. Знову опинившись у центрі небезпечних пригод, він рятує людей. Проте цього разу його чекає нове випробування: симбіот Веном залишає його, і Едді випадково стає мішенню для іншого загадкового злочинця, який намагається використати його для власних цілей.

Едді та Веном у бігах. Переслідуваний обома світами, дует змушений прийняти руйнівне рішення, яке опустить завісу на останньому танці Венома та Едді,

– зазначається у синопсисі.

"Веном: Останній танець": дивіться онлайн трейлер фільму

Тим часом детектив Малліган починає своє розслідування, яке може розкрити несподівані деталі таємничих подій. Глядачів чекають нові захопливі сюжетні повороти, інтрига та напруженість, що триматимуть їх у напрузі до самого кінця.

Хто працював над стрічкою

Режисеркою стрічки стала Келлі Марсель, яка вже працювала над першими двома частинами франшизи. Її повернення на цю посаду обіцяє зберегти неповторний стиль і атмосферу, до яких звикли шанувальники серіалу.

У головних ролях, окрім Тома Гарді, також з'являться відомі актори, такі як Чиветел Еджіофор, Джуно Темпл, Рис Іванс, Пеггі Лу, Аланна Убах та Стівен Грем.

Прем'єра "Веном 3" запланована на 25 жовтня 2024 року. Глядачі уже з нетерпінням чекають, щоб побачити, як улюблені персонажі знову зійдуться у боротьбі з новими викликами й небезпеками.