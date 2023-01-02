Каких сериалов стоит ждать в 2023 году: список для настоящих киноманов
Новый киногод обещает множество интересных проектов. Редакция Кино подготовила подборку с лучшими сериалами, которые предстоит посмотреть в 2023 году.
Настоящие поклонники с нетерпением ожидают продолжения "Уэнсдэй", а также четвертого сезона "Полового воспитания" и третьего сезона "Бриджертонов". Авторы картин надеются, что новый сериальный год поразит зрителей.
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Список сериалов, вышедших в 2023 году
"Уэнсдэй"
Сезон: 2
Дата премьеры: конец 2023 года
Сериал рассказывает о семейке Аддамс, в частности, о дочери Мортисии и Гомеса – Уэнсдэй. Она селится в новую школу и ищет причину жестоких убийств местных жителей. По сюжету, Венздей хочет разгадать тайну, повлиявшую на ее семью 25 лет назад.
"Недавно сценарист сериала "Уэнсдэй" рассказал новые подробности сюжета, а в частности рассекретил, что будет ключевой темой 2 сезона. Он отметил, что в продолжении раскроют Венздей как персонажа, а также покажут ее дружбу с Энид. Кроме того, погрузятся в отношения матери и дочери.
"Уэнсдэй": смотрите трейлер
"Последний из нас"
Сезон: 1
Дата премьеры: 15 января
Первый американский сериал HBO, основанный на видеоигре 2013 The Last of Us. Он расскажет историю Джоэла, контрабандиста, которому поручено сопровождать подростка Элли через Постапокалиптические США.
"Последние из нас": смотрите трейлер
"Половое воспитание"
Сезон: 4
Дата премьеры: весна 2023 года
Комедийно-драматический сериал "Половое воспитание" (Sex Education) рассказывает о проблемах учащихся средней школы в небольшом английском городке Мурдейл. Ни один из трех сезонов "Половое воспитание" не разочаровал поклонников, а наоборот – сериал стал любимцем многих. Последние серии третьего сезона не раскрыли все карты, у зрителей осталось много вопросов, на которые, вероятно, ответит четверговый сезон. Отис и Мэйв снова будут вместе? Кто настоящий отец Джой? Каким будет будущее Мурдейла? Узнаем в продолжении.
"Половое воспитание": смотрите трейлер 3 сезона
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"Бриджертоны"
Сезон: 3
Дата премьеры: начало 2023 года
В третьем и четвертом сезонах планируют показать события из книг "Предложение от джентльмена" и "Роман с мистером Бриджертоном". В частности, третий сезон покажет историю любви между Колином Бриджертоном и Пенелопой Фезерингтон.
"Бриджертоны": смотрите тизер третьего сезона
"Тайное вторжение"
Сезон: 1
Дата премьеры: начало 2023 года
Будущий американский сериал, создавший Кайл Брэдстрит для Disney+. Основан преимущественно на комиксах "Тайное вторжение" от Marvel Comics. Это первый телевизионный сериал пятой фазы Киномира Marvel.
"Тайное вторжение": смотрите трейлер
"Локи"
Сезон: 2
Дата премьеры: середина 2023 года
Второй сезон американского сериала "Локи" основан на комиксах Marvel и будет иметь 6 эпизодов. Главную роль играет Том Гиддлстон.
"Локи": смотрите трейлер первого сезона
Больше сериалов 2023 года:
- "Покерфейс";
- "Ковбой из Копенгагена";
- "Против всех";
- "Мейфейрские ведьмы";
- "Дейзи Джонс и шестерка";
- "Сантехники Белого дома";
- "Властители воздуха";
- "Осока";
- "Мандалорец";
- "Терапия";
- "Любовь и смерть";
- "Идол";
- "Доктор Кто: Специальные выпуски к 60-летию сериала";
- "Пингвин";
- "Настоящий детектив: Ночная страна";
- "Дюна: Сестринство";
- "Проблема трех тел";
- "Падение дома Ашеров";
- "Сахар";
- "Добро пожаловать в Дерри";
- "Континенталь";
- "Ген V";
- "Говядина";
- "Дворец".