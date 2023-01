Каких сериалов стоит ждать в 2023 году: список для настоящих киноманов

Новый киногод обещает множество интересных проектов. Редакция Кино подготовила подборку с лучшими сериалами, которые предстоит посмотреть в 2023 году.

Настоящие поклонники с нетерпением ожидают продолжения "Уэнсдэй", а также четвертого сезона "Полового воспитания" и третьего сезона "Бриджертонов". Авторы картин надеются, что новый сериальный год поразит зрителей.

Список сериалов, вышедших в 2023 году

"Уэнсдэй"

Сезон: 2

Дата премьеры: конец 2023 года

Сериал рассказывает о семейке Аддамс, в частности, о дочери Мортисии и Гомеса – Уэнсдэй. Она селится в новую школу и ищет причину жестоких убийств местных жителей. По сюжету, Венздей хочет разгадать тайну, повлиявшую на ее семью 25 лет назад.

"Недавно сценарист сериала "Уэнсдэй" рассказал новые подробности сюжета, а в частности рассекретил, что будет ключевой темой 2 сезона. Он отметил, что в продолжении раскроют Венздей как персонажа, а также покажут ее дружбу с Энид. Кроме того, погрузятся в отношения матери и дочери.

"Последний из нас"

Сезон: 1

Дата премьеры: 15 января

Первый американский сериал HBO, основанный на видеоигре 2013 The Last of Us. Он расскажет историю Джоэла, контрабандиста, которому поручено сопровождать подростка Элли через Постапокалиптические США.

"Половое воспитание"

Сезон: 4

Дата премьеры: весна 2023 года

Комедийно-драматический сериал "Половое воспитание" (Sex Education) рассказывает о проблемах учащихся средней школы в небольшом английском городке Мурдейл. Ни один из трех сезонов "Половое воспитание" не разочаровал поклонников, а наоборот – сериал стал любимцем многих. Последние серии третьего сезона не раскрыли все карты, у зрителей осталось много вопросов, на которые, вероятно, ответит четверговый сезон. Отис и Мэйв снова будут вместе? Кто настоящий отец Джой? Каким будет будущее Мурдейла? Узнаем в продолжении.

"Бриджертоны"

Сезон: 3

Дата премьеры: начало 2023 года

В третьем и четвертом сезонах планируют показать события из книг "Предложение от джентльмена" и "Роман с мистером Бриджертоном". В частности, третий сезон покажет историю любви между Колином Бриджертоном и Пенелопой Фезерингтон.

"Тайное вторжение"

Сезон: 1

Дата премьеры: начало 2023 года

Будущий американский сериал, создавший Кайл Брэдстрит для Disney+. Основан преимущественно на комиксах "Тайное вторжение" от Marvel Comics. Это первый телевизионный сериал пятой фазы Киномира Marvel.

"Локи"

Сезон: 2

Дата премьеры: середина 2023 года

Второй сезон американского сериала "Локи" основан на комиксах Marvel и будет иметь 6 эпизодов. Главную роль играет Том Гиддлстон.

