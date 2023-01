На які серіали варто чекати у 2023 році: список для справжніх кіноманів

Новий кінорік обіцяє багато цікавих проєктів. Редакція Кіно підготувала добірку з найкращими серіалами, які варто буде переглянути у 2023 році.

Справжні шанувальники з нетерпінням очікують на продовження "Венздей", а також на четвертий сезон "Статевого виховання" та третій сезон "Бріджертонів". Автори картин сподіваються, що новий серіальний рік вразить глядачів.

Читайте також 5 найочікуваніших серіалів, які вийдуть у січні 2023 року

Список серіалів, які вийдуть у 2023 році

"Венздей"

Сезон: 2

Дата прем’єри: кінець 2023 року

Серіал розповідає про сімейку Аддамс, зокрема про доньку Мортисії та Гомеса – Венздей. Вона поселяється в нову школу та шукає причину жорстоких вбивств місцевих жителів. За сюжетом, Венздей хоче розгадати таємницю, яка вплинула на її родину 25 років тому.

"Нещодавно сценарист серіалу "Венздей" розповів нові подробиці сюжету, а зокрема розсекретив, що буде ключовою темою 2 сезону. Він наголосив на тому, що у продовженні розкриють Венздей як персонажку, а також покажуть її дружбу з Енід. Крім того, зануряться в стосунки матері та доньки.

"Венздей": дивіться трейлер

"Останні з нас"

Сезон: 1

Дата прем’єри: 15 січня

Перший американський серіал HBO, заснований на відеогрі 2013 року The Last of Us. Він розповість історію Джоела, контрабандиста, якому доручено супроводжувати підлітка Еллі через Постапокаліптичні США.

"Останні з нас": дивіться трейлер

"Статеве виховання"

Сезон: 4

Дата прем’єри: весна 2023 року

Комедійно-драматичний серіал "Статеве виховання" (Sex Education) розповідає про проблеми учнів середньої школи у невеликому англійському містечку Мурдейл. Жоден із трьох сезонів "Статеве виховання" не розчарував прихильників, а навпаки – серіал став улюбленцем багатьох. Останні серії третього сезону не розкрили всі карти, у глядачів залишилося багато питань, на які, ймовірно, дасть відповідь четверний сезон. Отіс і Мейв знову будуть разом? Хто справжній батько Джой? Яким буде майбутнє Мурдейла? Дізнаємося у продовженні.

"Статеве виховання": дивіться трейлер 3 сезону

Дізнавайтеся більше Найочікуваніші кінопрем’єри 2023 року, яких чекає весь світ

"Бріджертони"

Сезон: 3

Дата прем’єри: початок 2023 року

У третьому і четвертому сезонах планують показати події із книг "Пропозиція від джентльмена" і "Роман з містером Бріджертоном". Зокрема третій сезон покаже історію кохання між Коліном Бріджертоном і Пенелопою Фезерінгтон.

"Бріджертони": дивіться тизер третього сезону

"Таємне вторгнення"

Сезон: 1

Дата прем’єри: початок 2023 року

Майбутній американський серіал, який створив Кайл Бредстріт для Disney+. Заснований переважно на коміксах "Таємне вторгнення" від Marvel Comics. Це перший телевізійний серіал п'ятої фази Кіновсесвіту Marvel.

"Таємне вторгнення": дивіться трейлер

"Локі"

Сезон: 2

Дата прем’єри: середина 2023 року

Другий сезон американського серіалу "Локі" заснований на коміксах Marvel і матиме 6 епізодів. Головну роль грає Том Гіддлстон.

"Локі": дивіться трейлер першого сезону

Більше серіалів 2023 року: