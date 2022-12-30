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Найочікуваніші кінопрем’єри 2023, яких чекає весь світ

"Дюна 2"

"Дюна 2" – майбутній науково-фантастичний фільм режисера Дені Вільнева, сиквел кінокартини "Дюна". Сюжет ґрунтується на романах Френка Герберта. Прем'єра фільму запланована на 17 листопада 2023 року.

"Дюна 2" вийде у 2023 році / Кіноріум

"Місія нездійсненна 7"

Майбутній американський бойовик Крістофера Мак-Кворрі. Головні ролі зіграли: Том Круз і Ребекка Фергюсон. Прем'єра фільму запланована на 14 липня 2023 року. Дія фільму буде відбуватися після подій стрічки "Місія нездійсненна: Фолаут".

"Місія нездійсненна 7": дивіться тизер фільму

"Оппенгаймер"

"Оппенгаймер" – новий американський біографічний фільм режисера Крістофера Нолана. Головну роль зіграв Кілліан Мерфі. Сценарій фільму заснований на книзі Кая Берда та Мартіна Дж. Шервіна "Американський Прометей: Тріумф і трагедія Роберта Оппенгеймера", яка отримала Пулітцерівську премію.

Важливо. Роберт Оппенгеймер – фізик-теоретик, керівника Манхеттенського проєкту, завдяки якому під час Другої світової війни розробили атомну бомбу.

Прем'єра фільму намічена на 21 липня 2023 року.

"Оппенгаймер": дивіться трейлер

"Вартові галактики 3"

"Вартові галактики 3" – новий фільм студії Marvel, що став сиквелом до проєктів 2014 та 2017 року. Головні ролі у ньому зіграли: Кріс Пратт, Зої Салдана, Бредлі Купер, Дейв Батіста. "Вартові галактики 3" став останнім фільмом Джеймса Ганна для Marvel, далі він почне створювати з DCEU – мегаконкурентом MCU.

Велику увагу режисер приділить Пітеру Квіллу, який тільки уривками пам'ятає своє дитинство. Також у центрі сюжету може опинитись Гамора, яка зникла після війни з Таносом. Прем’єра відбудеться 5 травня 2023 року.

"Вартові галактики 3": дивіться трейлер

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"Барбі"

"Барбі" – це американський романтичний комедійний фільм, заснований на однойменній іграшці від Mattel. Режисеркою фільму є Грета Гервіг. Реліз запланований на 21 липня 2023 року.

"Барбі": дивіться тизер фільму

"Джон Уік 4"

"Джон Уік 4" – американський бойовик. Головну роль – найманого вбивцю – знову зіграє Кіану Рівз, а режисером виступить Чад Стагелскі, як і в трьох попередніх фільмах. Фільм повинен вийти на екрани 24 березня 2023 року.

"Джон Уік 4": дивіться трейлер фільму

"Вбивці місячної квітки"

"Вбивці місячної квітки" – перший вестерн, над яким працюють легендарні – Мартін Скорсезе, Роберт де Ніро та Леонардо ді Капріо. Фільм заснований на реальних подіях, знятий за мотивами науково-популярного бестселера Девіда Ґрена 2017 року. Прем’єра запланована на травень 2023 року.

Кадр з фільму "Вбивці місячної квітки" / Кіноріум

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"Людина-мураха та Оса: Квантоманія"

"Людина-мураха та Оса: Квантоманія" – майбутній американський художній фільм режисера Пейтона Ріда, заснований на персонажах Marvel Comics Скота Ленґ / Людину-мураху і Гоуп ван Дайн / Осі. Виробництво картини почалося під час пандемії коронавірусу. Головні ролі зіграють: Пол Радд, Еванджелін Ліллі, Майкл Дуглас та інші. Прем’єра запланована на 17 лютого 2023 року.

"Людина-мураха та Оса: Квантоманія": дивіться трейлер

"Аквамен 2"

У продовженні стрічки герой Момоа об'єднається зі своїм братом Ормом, щоб разом протистояти великій загрозі. У фільмі герої з'являться у нових костюмах. Варто зазначити, що між "Акваменом" і його продовженням минуло чимало часу і фанати стрічки вже зачекалися на улюблених героїв та нові пригоди. Сиквел до першої частини ми побачимо 17 березня 2023 року.

"Аквамен 2": дивіться ролик про фільмування

"Русалонька"

"Русалонька" – майбутній американський музичний фентезійний фільм режисера Роба Маршалла. Стрічка є кіноадаптацією однойменного мультфільму 1989 року за мотивами казки Ганса Крістіана Андерсена. Русалоньку у новій адаптації Disney зіграла темношкіра актриса Голлі Бейлі. Прем’єра нової "Русалоньки" запланована на 26 травня 2023 року.

"Русалонька": дивіться тизер

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