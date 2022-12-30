Нас ждет как продолжение уже известных картин, так и оригинальные новинки с лучшим актерским составом Голливуда. Просматривайте нашу подборку и записывайте! С наступающим Новым годом!
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Самые ожидаемые кинопремьеры 2023, которых ждет весь мир
"Дюна 2"
"Дюна 2" – будущий научно-фантастический фильм режиссера Дэнни Вильнева, сиквел кинокартины "Дюна". Сюжет основан на романах Фрэнка Герберта. Премьера фильма запланирована на 17 ноября 2023 года.
"Дюна 2" выйдет в 2023 году / Кинориум
"Миссия невыполнима 7"
Будущий американский боевик Кристофер Мак-Кворри. Главные роли сыграли: Том Круз и Ребекка Фергюсон. Премьера фильма запланирована на 14 июля 2023 года. Действие фильма будет происходить после событий фильма "Миссия невыполнима: Фолаут".
"Миссия невыполнима 7": смотрите тизер фильма
"Оппенгаймер"
"Оппенгаймер" – новый американский биографический фильм режиссера Кристофера Нолана. Главную роль сыграл Киллиан Мерфи. Сценарий фильма основан на книге Кая Берда и Мартина Дж. Шервина "Американский Прометей: Триумф и трагедия Роберта Оппенгеймера", получившей Пулитцеровскую премию.
Премьера фильма намечена на 21 июля 2023 года.
"Оппенгаймер": смотрите трейлер
"Стражи Галактики 3"
"Стражи Галактики 3" – новый фильм студии Marvel, ставший сиквелом к проектам 2014 и 2017 года. Главные роли в нем сыграли: Крис Пратт, Зои Салдана, Брэдли Купер, Дэйв Батиста. "Сторожевые галактики 3" стал последним фильмом Джеймса Анна для Marvel, далее он начнет создавать с DCEU – мегаконкурентом MCU.
Большое внимание режиссер уделит Питеру Квиллу, только отрывками помнящему свое детство. Также в центре сюжета может оказаться Гамора, исчезнувшая после войны с Таносом. Премьера состоится 5 мая 2023 года.
"Стражи Галактики 3": смотрите трейлер
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"Барби"
"Барби" – это американский романтический комедийный фильм, основанный на одноименной игрушке от Mattel. Режиссером фильма является Грета Гервиг. Релиз запланирован на 21 июля 2023 года.
"Барби": смотрите тизер фильма
"Джон Уик 4"
"Джон Уик 4" – американский боевик. Главную роль – наемного убийцу – снова сыграет Киану Ривз, а режиссером выступит Чад Стагелски, как и в трех предыдущих фильмах. Фильм должен выйти на экраны 24 марта 2023 года.
"Джон Уик 4": смотрите трейлер фильма
"Убийцы цветочной луны"
"Убийцы цветочной луны" – первый вестерн, над которым работают легендарные – Мартин Скорсезе, Роберт де Ниро и Леонардо ди Каприо. Фильм основан на реальных событиях, снятых по мотивам научно-популярного бестселлера Дэвида Грена 2017 года. Премьера запланирована на май 2023 года.
Кадр из фильма "Убийцы цветочной луны" / Кинориум
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"Человек-муравей и Оса: Квантомания"
"Человек-муравей и Оса: Квантомания" – будущий американский художественный фильм режиссера Пейтона Рида, основанный на персонажах Marvel Comics Скотта Лэнга / Человека-муравья и Гоуп ван Дайн / Оси. Производство картины началось во время пандемии коронавируса. Главные роли сыграют: Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас и другие. Премьера запланирована на 17 февраля 2023 года.
"Человек-муравей и Оса: Квантомания": смотрите трейлер
"Аквамен 2"
В продолжении фильма герой Момоа объединится со своим братом Ормом, чтобы вместе противостоять большой угрозе. В фильме герои появятся в новых костюмах. Стоит отметить, что между "Акваменом" и его продолжением прошло немало времени, и фанаты ленты уже заждались любимых героев и новых приключений. Сиквел к первой части мы увидим 17 марта 2023 года.
"Аквамен 2": смотрите ролик о фильме
"Русалочка"
"Русалочка" – будущий американский музыкальный фэнтезийный фильм режиссера Роба Маршалла. Лента является киноадаптацией одноименного мультфильма 1989 года по мотивам сказки Ганса Кристиана Андерсена. Русалочка в новой адаптации Disney сыграла темнокожая актриса Голли Бейли. Премьера новой "Русалочки" запланирована на 26 мая 2023 года.
"Русалочка": смотрите тизер
Более интересных премьер нового 2023 года:
- "Одно замечательное утро" – 19 января;
- "Земля Бога" – 26 января;
- "Корсет" – 2 февраля;
- "Крид III" – 3 марта;
- "Крик 6" – 10 марта;
- "Братья Супер Марио в кино" – 7 апреля;
- "Человек-паук: Вокруг вселенной 2" – 2 июня;
- "Трансформеры: Восстание зверей" – 9 июня;
- "Индиана Джонс 5" – 30 июня;
- "Вонка" – 15 декабря.