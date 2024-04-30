7 долгожданных сериалов, которые порадуют поклонников кино в мае: даты премьеры
Май 2024 года обещает согреть не только весенним солнцем, но и долгожданными премьерами. В этом месяце настоящие кинолюбители смогут окунуться в мир нового кино, а также посмотреть продолжение уже полюбившихся сериалов.
Среди них бизнес-драма “Настоящий мужчина”, черная комедия “Бодкин” от Netflix, а также научно-фантастический триллер “Темная материя” от Apple TV+. Приготовьтесь к незабываемому кинопутешествию.
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Сериалы, которые выйдут в мае
"Настоящий мужчина"
Дата премьеры: 2 мая
Где смотреть: Netflix
В главных ролях: Джефф Дэниелс ("Стив Джобс", "Марсианин", сериал "Новости"), Дайан Лейн ("Человек из стали", "Судья Дредд", "Убийство в Белом доме"), Том Пэлфри (сериалы "Банши", "Озарк", "Любовь и смерть"), Люси Лью ("Ангелы Чарли", "Убить Билла", сериал "Элементарно") и другие.
В центре сюжета, основанного на романе Тома Вулфа 1998 года, стоит Чарли Крукер, магнат недвижимости из Атланты, который сталкивается с безжалостными противниками и внезапным финансовым крахом. Теперь ему придется снова подниматься на вершину, когда его империя находится на грани разрушения.
"Настоящий мужчина": смотрите онлайн трейлер сериала
"Темная материя"
Дата премьеры: 8 мая
Где смотреть: Apple TV+
В главных ролях: Джоэл Эджертон (вторая трилогия "Звездные войны", "Король", "Тринадцать жизней"), Дженнифер Коннелли ("Лабиринт", "Реквием по мечте", "Лучший стрелок: Маверик", сериал "Сквозь снег"), Алисе Брага ("Я – легенда", "Элизиум", "Отряд самоубийц: Миссия навылет"), Джимми Симпсон (сериалы "Мир Дикого Запада", "Карточный домик", "Короли побега") и другие.
В этом сериале главным героем является физик Джейсон Дессен из Чикаго, который внезапно оказывается в другой реальности своей жизни. Чтобы вернуться к своей семье, он должен пройти через ряд параллельных миров и столкнуться с альтернативной версией самого себя.
"Темная материя": смотрите онлайн трейлер сериала
"Бриджертоны"
Дата премьеры: 16 мая
Где смотреть: Netflix
Третий сезон сериала будет разделен на две части: первые четыре эпизода выйдут 16 мая, а остальные четыре – 13 июня.
В 2020 году первый сезон этого сериала, который базируется на романах-бестселлерах Джулии Куинн, получил большую популярность. Главными персонажами являются братья и сестры из семьи Бриджертонов, которые пытаются найти любовь и счастье в Лондоне.
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Кроме вышеупомянутых лент, зрителям стоит ожидать такие сериалы:
- "Бодкин", 9 мая
- "Доктор Кто", 11 мая
- "Интервью с вампиром", 12 мая
- "За пределами", 16 мая
Выбирайте своего фаворита и приготовьтесь к насыщенному маю.