Серед них бізнес-драма "Справжній чоловік", чорна комедія "Бодкін" від Netflix, а також науково-фантастичний трилер "Темна матерія" від Apple TV+. Приготуйтесь до незабутньої кіноподорожі.

Радимо "Суперники" і не тільки: 3 високорейтингові фільми, які передають дух тенісних турнірів

Серіали, які вийдуть в травні

"Справжній чоловік"

Дата прем'єри: 2 травня

Де дивитись: Netflix

У головних ролях: Джефф Деніелс ("Стів Джобс", "Марсіанин", серіал "Новини"), Даян Лейн ("Людина зі сталі", "Суддя Дредд", "Вбивство у Білому домі"), Том Пелфрі (серіали "Банші", "Озарк", "Любов і смерть"), Люсі Лью ("Ангели Чарлі", "Вбити Білла", серіал "Елементарно") та інші.

У центрі сюжету, що базується на романі Тома Вулфа 1998 року, стоїть Чарлі Крукер, магнат нерухомості з Атланти, який зіштовхується з безжальними супротивниками та раптовим фінансовим крахом. Тепер йому доведеться знову підійматися на вершину, коли його імперія знаходиться на межі руйнування.

"Справжній чоловік": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Темна матерія"

Дата прем'єри: 8 травня

Де дивитись: Apple TV+

У головних ролях: Джоел Еджертон (друга трилогія "Зоряні війни", "Король", "Тринадцять життів"), Дженніфер Коннеллі ("Лабіринт", "Реквієм за мрією", "Кращий стрілець: Маверік", серіал "Крізь сніг"), Алісе Брага ("Я – легенда", "Елізіум", "Загін самогубців: Місія навиліт"), Джиммі Сімпсон (серіали "Світ Дикого заходу", "Картковий будинок", "Королі втечі") та інші.

У цьому серіалі головним героєм є фізик Джейсон Дессен з Чикаго, який раптово опиняється в іншій реальності свого життя. Щоб повернутися до своєї сім'ї, він мусить пройти через низку паралельних світів і зіткнутися з альтернативною версією самого себе.

"Темна матерія": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Бріджертони"

Дата прем'єри: 16 травня

Де дивитись: Netflix

Третій сезон серіалу буде розділений на дві частини: перші чотири епізоди вийдуть 16 травня, а решта чотири – 13 червня.

У 2020 році перший сезон цього серіалу, який базується на романах-бестселерах Джулії Квінн, здобув велику популярність. Головними персонажами є брати й сестри з родини Бріджертонів, які намагаються знайти кохання та щастя у Лондоні.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер серіалу

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Окрім вищезгаданих стрічок, глядачам варто очікувати такі серіали:

"Бодкін", 9 травня

"Доктор Хто", 11 травня

"Інтерв'ю з вампіром", 12 травня

"За межами", 16 травня

Обирайте свого фаворита та приготуйтесь до насиченого травня.