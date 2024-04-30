Серед них бізнес-драма "Справжній чоловік", чорна комедія "Бодкін" від Netflix, а також науково-фантастичний трилер "Темна матерія" від Apple TV+. Приготуйтесь до незабутньої кіноподорожі.
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Серіали, які вийдуть в травні
"Справжній чоловік"
Дата прем'єри: 2 травня
Де дивитись: Netflix
У головних ролях: Джефф Деніелс ("Стів Джобс", "Марсіанин", серіал "Новини"), Даян Лейн ("Людина зі сталі", "Суддя Дредд", "Вбивство у Білому домі"), Том Пелфрі (серіали "Банші", "Озарк", "Любов і смерть"), Люсі Лью ("Ангели Чарлі", "Вбити Білла", серіал "Елементарно") та інші.
У центрі сюжету, що базується на романі Тома Вулфа 1998 року, стоїть Чарлі Крукер, магнат нерухомості з Атланти, який зіштовхується з безжальними супротивниками та раптовим фінансовим крахом. Тепер йому доведеться знову підійматися на вершину, коли його імперія знаходиться на межі руйнування.
"Справжній чоловік": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Темна матерія"
Дата прем'єри: 8 травня
Де дивитись: Apple TV+
У головних ролях: Джоел Еджертон (друга трилогія "Зоряні війни", "Король", "Тринадцять життів"), Дженніфер Коннеллі ("Лабіринт", "Реквієм за мрією", "Кращий стрілець: Маверік", серіал "Крізь сніг"), Алісе Брага ("Я – легенда", "Елізіум", "Загін самогубців: Місія навиліт"), Джиммі Сімпсон (серіали "Світ Дикого заходу", "Картковий будинок", "Королі втечі") та інші.
У цьому серіалі головним героєм є фізик Джейсон Дессен з Чикаго, який раптово опиняється в іншій реальності свого життя. Щоб повернутися до своєї сім'ї, він мусить пройти через низку паралельних світів і зіткнутися з альтернативною версією самого себе.
"Темна матерія": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Бріджертони"
Дата прем'єри: 16 травня
Де дивитись: Netflix
Третій сезон серіалу буде розділений на дві частини: перші чотири епізоди вийдуть 16 травня, а решта чотири – 13 червня.
У 2020 році перший сезон цього серіалу, який базується на романах-бестселерах Джулії Квінн, здобув велику популярність. Головними персонажами є брати й сестри з родини Бріджертонів, які намагаються знайти кохання та щастя у Лондоні.
"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер серіалу
Окрім вищезгаданих стрічок, глядачам варто очікувати такі серіали:
- "Бодкін", 9 травня
- "Доктор Хто", 11 травня
- "Інтерв'ю з вампіром", 12 травня
- "За межами", 16 травня
Обирайте свого фаворита та приготуйтесь до насиченого травня.