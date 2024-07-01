От комедий до детективов: 7 сериалов на Netflix, которые выйдут в июле 2024 года

Начало месяца всегда означает, что киноманам пора составлять свой список сериалов для просмотра. На этот раз мы подготовили для вас подборку лучших сериалов на Netflix, которые точно заслуживают вашего внимания.

От захватывающих драм до смешных комедий, эта подборка охватывает различные жанры и обеспечит вам незабываемые вечера перед экраном. Наслаждайтесь качественным контентом и открывайте новые любимые сериалы вместе с нами!

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"Человек с 1000 детей"

Дата премьеры: 3 июля

Документальный сериал рассказывает о семьях, которые воспользовались донорской спермой, чтобы иметь детей. Вскоре все родители узнают, что один донор стал отцом для сотен детей по всему миру и получал за это прибыль.

"Человек с 1000 детей": смотрите онлайн трейлер сериала

"Убийство: Лос-Анджелес"

Дата премьеры: 16 июля

Этот криминальный документальный сериал погружает зрителей в мир самых громких и запоминающихся преступлений Лос-Анджелеса. В центре сюжета стоит работа шерифа, которому приходится расследовать тысячи дел, часто сталкиваясь с особо жестокими и кровавыми случаями. Зрители получат возможность увидеть детали расследований, узнать о методах работы полиции и почувствовать напряжение, сопровождающее каждый шаг в поиске преступников.

"Убийство: Лос-Анджелес": смотрите онлайн трейлер сериала

"Декамерон"

Дата премьеры: 25 июля

Сериал "Декамерон" – это неоднозначная история о знати в 14 веке, которая разворачивается на фоне классовой борьбы во время эпидемии Черной смерти. Аристократы и их слуги пытаются спастись от смертельной болезни, уничтожающей целые города и села. Сначала их дни наполнены оргиями и выпивкой, но постепенно ситуация обостряется, превращаясь в отчаянную борьбу за выживание.

Зрители увидят, как меняются человеческие взаимоотношения под давлением смертельной угрозы и как тонкая грань между классами размывается в борьбе за жизнь.

"Декамерон": смотрите онлайн трейлер сериала

В этом месяце на стриминговой платформе Netflix выйдут также такие увлекательные сериалы:

"Токийские аферисты"

"Вдохновитель: мыслить как убийца"

"Бандиты во времени"

"Женщины в голубом"

Выбирайте ленту, которая заинтересовала вас больше всего, и ожидайте громкой премьеры. Наслаждайтесь новыми историями, которые обещают быть не менее загадочными!