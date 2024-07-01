От захватывающих драм до смешных комедий, эта подборка охватывает различные жанры и обеспечит вам незабываемые вечера перед экраном. Наслаждайтесь качественным контентом и открывайте новые любимые сериалы вместе с нами!

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"Человек с 1000 детей"

Дата премьеры: 3 июля

Документальный сериал рассказывает о семьях, которые воспользовались донорской спермой, чтобы иметь детей. Вскоре все родители узнают, что один донор стал отцом для сотен детей по всему миру и получал за это прибыль.

"Человек с 1000 детей": смотрите онлайн трейлер сериала

"Убийство: Лос-Анджелес"

Дата премьеры: 16 июля

Этот криминальный документальный сериал погружает зрителей в мир самых громких и запоминающихся преступлений Лос-Анджелеса. В центре сюжета стоит работа шерифа, которому приходится расследовать тысячи дел, часто сталкиваясь с особо жестокими и кровавыми случаями. Зрители получат возможность увидеть детали расследований, узнать о методах работы полиции и почувствовать напряжение, сопровождающее каждый шаг в поиске преступников.

"Убийство: Лос-Анджелес": смотрите онлайн трейлер сериала

"Декамерон"

Дата премьеры: 25 июля

Сериал "Декамерон" – это неоднозначная история о знати в 14 веке, которая разворачивается на фоне классовой борьбы во время эпидемии Черной смерти. Аристократы и их слуги пытаются спастись от смертельной болезни, уничтожающей целые города и села. Сначала их дни наполнены оргиями и выпивкой, но постепенно ситуация обостряется, превращаясь в отчаянную борьбу за выживание.

Зрители увидят, как меняются человеческие взаимоотношения под давлением смертельной угрозы и как тонкая грань между классами размывается в борьбе за жизнь.

"Декамерон": смотрите онлайн трейлер сериала

В этом месяце на стриминговой платформе Netflix выйдут также такие увлекательные сериалы:

"Токийские аферисты"

"Вдохновитель: мыслить как убийца"

"Бандиты во времени"

"Женщины в голубом"

Выбирайте ленту, которая заинтересовала вас больше всего, и ожидайте громкой премьеры. Наслаждайтесь новыми историями, которые обещают быть не менее загадочными!