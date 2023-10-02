Поклонники кино наконец-то смогут насладиться долгожданными продолжениями любимых лент, а также увидеть громкие новинки. Что именно подготовили для мира кинотворцы – рассказываем дальше.
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"Падение дома Ашеров"
Драматический сериал от Майка Фленагана, основанный на одноименном готическом рассказе Эдгара Алана По. В центре сюжета – генеральный директор коррумпированной фармацевтической компании. Брат и сестра строят семейную династию, чтобы обеспечить себе безбедное будущее, однако ее наследники при загадочных обстоятельствах начинают гибнуть друг за другом.
"Падение дома Ашеров": смотрите онлайн трейлер сериала
"Уроки химии"
Этот сериал создан на основе романа американской писательницы Бонни Гармус. Элизабет Зотт пытается построить научную карьеру в химической лаборатории в США в 1960-х годах. Однако она сталкивается с популярным тогда общественным мнением – место женщины только в домашней сфере. Тогда главная героиня соглашается на работу в телевизионном кулинарном шоу, где стремится научить домохозяек не только рецептам.
"Уроки химии": смотрите онлайн трейлер сериала
"Люпен", 3 сезон
В новом сезоне фанаты "Люпена" увидят продолжение борьбы главного героя с беспринципным магнатом Хьюбертом Пеллегрини. Он будет готовиться к последней великой миссии перед отходом от дел – похищение драгоценного украшения "Черная жемчужина".
"Люпен": смотрите онлайн трейлер 3 сезона
"Наш стяг несет смерть", 2 сезон
Аристократ Стид Боннет отказывается от привычной жизни, чтобы стать капитаном пиратского корабля. Однако подопечные не относятся к нему всерьез, считают его слишком мягким и решают убить.
"Наш стяг несет смерть": смотрите онлайн трейлер 2 сезона
"Тела"
В этом минисериале четыре детектива, живущие в четырех разных эпохах, находят в лондонском квартале Вайтчепел тело одной жертвы. У каждого есть собственный подход к делу, однако вскоре все осознают, что это преступление является частью сговора.
"Тела": смотрите онлайн трейлер сериала