Шанувальники кіно нарешті зможуть насолодитися довгоочікуваними продовженнями улюблених стрічок, а також побачити гучні новинки. Що саме підготували для світу кінотворці – розповідаємо далі.

Рекомендуємо 5 фільмів про бої, які можна подивитися на одному диханні

"Падіння дому Ашерів"

Де дивитися: Netflix

Жанр: жахи

Драматичний серіал від Майка Фленаґана, заснований на однойменному готичному оповіданні Едгара Алана По. У центрі сюжету – генеральний директор корумпованої фармацевтичної компанії. Брат і сестра будують сімейну династію, щоб забезпечити собі безбідне майбутнє, однак її спадкоємці за загадкових обставин починають гинути один за одним.

"Падіння дому Ашерів": дивіться онлайн трейлер серіалу

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"Уроки хімії"

Де дивитися: Apple TV+

Жанр: драма

Цей серіал створений на основі роману американської письменниці Бонні Ґармус. Елізабет Зотт намагається будувати наукову кар'єру в хімічній лабораторії в США в 1960-х роках. Однак вона стикається з популярною тоді громадською думкою – місце жінки лише в домашній сфері. Тоді головна героїня погоджується на роботу в телевізійному кулінарному шоу, де прагне навчити домогосподарок не лише рецептам.

"Уроки хімії": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Люпен", 3 сезон

Де дивитися: Netflix

Жанр: бойовик

У новому сезоні фанати "Люпена" побачать продовження боротьби головного героя з безпринципним магнатом Х'юбертом Пеллегріні. Він готуватиметься до останньої великої місії перед відходом від справ – викрадення дорогоцінної прикраси "Чорна перлина".

"Люпен": дивіться онлайн трейлер 3 сезону

"Наш стяг несе смерть", 2 сезон

Де дивитися: HBO Max

Жанр: комедія, бойовик

Аристократ Стід Боннет відмовляється від звичного життя, щоб стати капітаном піратського корабля. Однак підопічні не ставляться до нього серйозно, вважають його занадто м'яким й вирішують вбити.

"Наш стяг несе смерть": дивіться онлайн трейлер 2 сезону

"Тіла"

Де дивитися: Netflix

Жанр: трилер

У цьому мінісеріалі чотири детективи, які живуть в чотирьох різних епохах, знаходять у лондонському кварталі Вайтчепел тіло однієї жертви. Кожен має власний підхід до справи, однак незабаром усі усвідомлюють, що цей злочин є частиною змови.

"Тіла": дивіться онлайн трейлер серіалу