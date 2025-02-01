Что смотреть в феврале: 5 самых интересных сериалов, которые выйдут в этом месяце

Второй месяц 2025 года продолжает удивлять новинками кино. В феврале выйдет множество новых сериалов, среди которых каждый сможет выбрать своего фаворита.

В этом месяце выйдут как совершенно новые увлекательные проекты, так и продолжение популярных шоу предыдущих лет. 24 Канал расскажет о сериалах февраля, которые стоят просмотра.

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"Кассандра"

Премьера: 6 февраля

Немецкая семья заселяется в винтажный дом с "умными" функциями. В доме находится роботизированная помощница. Из-за того, что в доме уже давно никто не жил, она пойдет на все, чтобы удержать жителей.

"Кассандра": смотрите трейлер онлайн

"Яблочный уксус"

Премьера: 6 февраля

Сериал основан на реальных событиях. Две молодые женщины пропагандируют методы оздоровления, которые якобы способны вылечить рак и другие смертельные болезни. Белль Гибсон и ее подруга создают целую империю здорового образа жизни, убеждая мир во лжи.

"Яблочный уксус": смотрите трейлер онлайн

"Кобра Кай" 6 сезон

Премьера: 13 февраля

Сериал, основанный на фильме "Малыш-каратист", возвращается с новым сезоном. Он будет рассказывать об уже взрослых героях оригинального фильма - соперниках Даниэла ЛаРуссо и Джонни Лоуренса. Один стал владельцем сети автосалонов, другой имеет случайные подработки. Когда один из них решает открыть школу каратэ, другой не может промолчать.

"Кобра Кай" 6 сезон: смотрите трейлер онлайн

"Нулевой день"

Премьера: 20 февраля

Бывший президент США получает задание – найти источник разрушительной кибератаки, из-за которой погибло много людей. На пути к правильным ответам он сталкивается с ложью, амбициями влиятельных людей и собственными темными сторонами.

"Нулевой день": смотрите трейлер онлайн

"Форс-мажоры: Лос-Анджелес"

Премьера: 23 февраля

Это продолжение популярного сериала, в котором снималась Меган Маркл. В центре сюжета – бывший прокурор из Нью-Йорка Тед Блэк, который хочет начать новую жизнь в Лос-Анджелесе. Он стремится спасти свою фирму от кризиса, но для этого ему нужно будет предстать в новой роли.

"Форс-мажоры: Лос-Анджелес": смотрите трейлер онлайн