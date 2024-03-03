Готовьте попкорн: 5 самых ожидаемых сериалов весны

С наступлением весны приходит время для свежих телевизионных впечатлений и увлекательных сериалов. В этом сезоне нас ждет настоящая сказка на экранах.

Смотрите в материале Кино 24, какие киноприключения ожидают вас уже этой весной. Выбирайте своего фаворита и ожидайте премьеры совсем скоро!

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Самые ожидаемые премьеры весны

"Режим"

Дата премьеры: 3 марта

Елена Вернем – канцлер европейской страны с авторитарным режимом. Героиня длительный период времени находится во дворце, там ее параноидальные черты растут. Она назначает солдата Герберта Зубака своим доверенным лицом. Влияние этого героя на нее очень большое, а попытки канцлера расширить свою власть приводят к расколу во дворце и стране.

"Режим": смотрите онлайн трейлер сериала

"Джентльмены"

Дата премьеры: 7 марта

Британский аристократ Эдди наследует родовое поместье. Однако он совершенно не знал, что на территории его дома выращивают марихуану, а владельцы наркоимперии не намерены покидать это место из-за своего бизнеса.

В главных ролях выступают Тео Джеймс, Кая Скоделарио, Руби Сеар, Дэниел Ингс и Винни Джонс.

"Джентльмены": смотрите онлайн трейлер сериала

"Яблоки никогда не падают"

Дата премьеры: 14 марта

Это новый сериал точно подойдет поклонникам предыдущих экранизаций произведений Лианы Мориарти, таких как "Большая маленькая ложь" и "Девять идеальных незнакомцев".

Сюжет разворачивается вокруг семьи Делани, которая, кажется, наслаждается идеальными отношениями. Однако, когда мать внезапно исчезает, дети вынуждены раскрыть темные тайны своей семьи.

"Яблоки никогда не падают": смотрите онлайн трейлер сериала

"Рипли"

Дата премьеры: 4 апреля

Том Рипли стоит перед важной задачей – убедить сына состоятельного американского мужчины вернуться домой из Европы. Таким образом, главный герой вступает в знакомство с Дики Гринлифом и временно завоевывает его доверие. Этот этап становится первым шагом Тома Рипли в мир "сложной жизни обмана, мошенничества и убийств".

В главных ролях выступают Эндрю Скотт, Джонни Флинн и Дакота Фэннинг.

"Рипли": смотрите онлайн трейлер сериала

"Бриджертоны", 3 сезон

Дата премьеры: 16 мая

Восемь братьев и сестер из богатой семьи Бриджертонов начинают свою жизнь в высшем обществе. В первом сезоне была найдена пара для Дафны, во втором – для Энтони. На этот раз сериал будет рассматривать отношения Колина с Пенелопой – девушкой, с которой он дружил на протяжении предыдущих двух сезонов. Интересно, разглядит ли Колин в подруге свою любовь?

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер сериала

Эти весенние истории уже готовы поражать вас! Смотрите трейлеры и готовьтесь смаковать долгожданными сюжетами уже скоро.