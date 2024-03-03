Дивіться в матеріалі Кіно 24, які кінопригоди очікують вас уже цієї весни. Обирайте свого фаворита та очікуйте прем'єри зовсім скоро!

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Найочікуваніші прем'єри весни

"Режим"

Дата прем'єри: 3 березня

Елена Вернем – канцлерка європейської країни з авторитарним режимом. Героїня тривалий період часу перебуває в палаці, там її параноїдальні риси зростають. Вона призначає солдата Герберта Зубака своєю довіреною особою. Вплив цього героя на неї дуже великий, а спроби канцлерки розширити свою владу призводять до розколу в палаці та країні.

"Режим": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Джентльмени"

Дата прем'єри: 7 березня

Британський аристократ Едді успадковує родовий маєток. Проте він абсолютно не знав, що на території його оселі вирощують марихуану, а власники наркоімперії не мають наміру покидати це місце через свій бізнес.

У головних ролях виступають Тео Джеймс, Кая Скоделаріо, Рубі Сеар, Деніел Інгс та Вінні Джонс.

"Джентльмени": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Яблука ніколи не падають"

Дата прем'єри: 14 березня

Це новий серіал точно підійде прихильникам попередніх екранізацій творів Ліани Моріарті, таких як "Велика маленька брехня" та "Дев'ять ідеальних незнайомців".

Сюжет розгортається навколо сім'ї Делані, яка, здається, насолоджується ідеальними відносинами. Однак, коли мати раптово зникає, діти змушені розкрити темні таємниці своєї родини.

"Яблука ніколи не падають": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ріплі"

Дата прем'єри: 4 квітня

Том Ріплі стоїть перед важливим завданням – переконати сина заможного американського чоловіка повернутися додому з Європи. Таким чином, головний герой вступає в знайомство з Дікі Ґрінліфом і тимчасово завойовує його довіру. Цей етап стає першим кроком Тома Ріплі у світ "складного життя обману, шахрайства та вбивств".

У головних ролях виступають Ендрю Скотт, Джонні Флінн та Дакота Феннінг.

"Ріплі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Бріджертони", 3 сезон

Дата прем'єри: 16 травня

Вісім братів і сестер із заможної родини Бріджертонів починають своє життя у вищому суспільстві. У першому сезоні було знайдено пару для Дафни, у другому – для Ентоні. На цей раз серіал розглядатиме відносини Коліна із Пенелопою – дівчиною, з якою він дружив упродовж попередніх двох сезонів. Цікаво, чи розгледить Колін у подрузі своє кохання?

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер серіалу

Ці весняні історії вже готові вражати вас! Дивіться трейлери та готуйтесь смакувати довгоочікуваними сюжетами уже скоро.