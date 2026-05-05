24 Канал составил подборку самых ожидаемых сериалов мая. Сохраняйте даты премьер, чтобы не пропустить.

Какие сериалы выйдут в мае?

"Каштановый человечек: Игра в прятки"

Премьера: 7 мая

Марк Гесс и Найя Тулин снова берутся за дело, когда пропавшую без вести женщину находят мертвой, хоть между ними сложные отношения. Детективы должны поймать преступника, который играет со своими жертвами игру в прятки.

"Берлин и Дама с горностаем"

Премьера: 15 мая

Долгожданное продолжение приквела испанского сериала "Бумажный дом". Берлин и его банда возвращаются, чтобы осуществить новое масштабное ограбление в Севилье. Им поручают задание похитить картину Леонардо да Винчи – "Дама с горностаем", однако настоящая цель команды – герцог Малаги и его жена.

"Бороуз"

Премьера: 21 мая

Новый сериал от создателей "Очень странных дел" – Мэтта и Росса Дафферов. События разворачивается в казалось бы идеальном доме для пенсионеров, однако его спокойствию угрожают потусторонние силы.

"Рик и Морти"

Премьера: 24 мая

Популярный анимационный сериал возвращается с 9 сезоном. Это культовая история о приключениях сумасшедшего ученого Рика Санчеза и его застенчивого внука Морти.

"Нуар Человек-паук"

Премьера: 27 мая

Первый сериал в киновселенной Человека-паука от Sony с Николасом Кейджем в главной роли. Актер сыграл опытного, но неудачливого частного детектива Бена Райли из Нью-Йорка 1930-х годов, единственного супергероя города. Он вынужден столкнуться с собственным прошлым после личной трагедии.

