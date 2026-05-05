24 Канал составил подборку самых ожидаемых сериалов мая. Сохраняйте даты премьер, чтобы не пропустить.
Тоже интересно Громкие премьеры мая в кино: какие фильмы выходят в прокат
Какие сериалы выйдут в мае?
"Каштановый человечек: Игра в прятки"
- Премьера: 7 мая
Марк Гесс и Найя Тулин снова берутся за дело, когда пропавшую без вести женщину находят мертвой, хоть между ними сложные отношения. Детективы должны поймать преступника, который играет со своими жертвами игру в прятки.
"Каштановый человечек: Игра в прятки": смотрите онлайн трейлер сериала
"Берлин и Дама с горностаем"
- Премьера: 15 мая
Долгожданное продолжение приквела испанского сериала "Бумажный дом". Берлин и его банда возвращаются, чтобы осуществить новое масштабное ограбление в Севилье. Им поручают задание похитить картину Леонардо да Винчи – "Дама с горностаем", однако настоящая цель команды – герцог Малаги и его жена.
"Берлин и Дама с горностаем": смотрите онлайн тизер сериала
"Бороуз"
- Премьера: 21 мая
Новый сериал от создателей "Очень странных дел" – Мэтта и Росса Дафферов. События разворачивается в казалось бы идеальном доме для пенсионеров, однако его спокойствию угрожают потусторонние силы.
"Бороуз": смотрите онлайн трейлер сериала
"Рик и Морти"
- Премьера: 24 мая
Популярный анимационный сериал возвращается с 9 сезоном. Это культовая история о приключениях сумасшедшего ученого Рика Санчеза и его застенчивого внука Морти.
"Рик и Морти": смотрите онлайн трейлер 9 сезона
"Нуар Человек-паук"
- Премьера: 27 мая
Первый сериал в киновселенной Человека-паука от Sony с Николасом Кейджем в главной роли. Актер сыграл опытного, но неудачливого частного детектива Бена Райли из Нью-Йорка 1930-х годов, единственного супергероя города. Он вынужден столкнуться с собственным прошлым после личной трагедии.
"Нуар Человек-паук": смотрите онлайн трейлер сериала
Какие фильмы выйдут в мае?
"Уставшие" (7 мая) – это украинская драма о ветеранах Любе и Андрее, которые пытаются справиться с травмами войны, поддерживая друг друга.
"Овцы-детективы" (7 мая) – каждый вечер пастух Джордж читает своим овцам детективные романы. Однажды на ферме происходит загадочный инцидент, который разрушает спокойную жизнь животных. Теперь они вынуждены стать детективами, чтобы расследовать подозрительное дело.
"Мандалорец и Грогу" (21 мая) – продолжение сериала "Мандалорец", который является частью вселенной "Звездных войн". Дин Джарин и его ученик Грогу отправляются в рискованную миссию, где встретят новых союзников и врагов и столкнутся с испытаниями, что изменят их судьбы.