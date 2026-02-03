4 сериала на Netflix, которые не уступают "Бриджертонам"

29 января на Netflix вышли первые четыре эпизода популярного сериала "Бриджертоны". Премьера второй части, которую с нетерпением ждут поклонники, состоится уже в конце этого месяца, 26 февраля.

В материале 24 Канала читайте, какие сериалы на Netflix не уступают "Бриджертонам". Смотрите их, пока в ожидании продолжения история о Бенедикте и девушке, которая пленила его сердце.

Сериалы на Netflix, которые не уступают "Бриджертонам"

"Императрица"

Количество сезонов : 2

: 2 Количество серий : 12

: 12 Рейтинг IMDb: 7.8/10

Сестры Хелен и Елизавета отправляются к императору Австро-Венгрии Францу Иосифу, ведь мужчина должен сделать предложение Хелен. Однако неожиданно правитель меняет свое решение.

Дело в том, что Елизавета и Франц влюбляются друг в друга. Девушка становится невестой императора и попадает в чужой для нее мир, где царит напряженность, плетут интриги и возникают скандалы.

"Императрица": смотрите онлайн трейлер сериала

"Корона"

Количество сезонов : 6

: 6 Количество серий : 60

: 60 Рейтинг IMDb: 8.6/10

В сериале рассказывается о жизни королевы Великобритании Елизаветы II. История начинается с ранних лет правления монарха после смерти ее отца, короля Георга VI. Девушка заняла престол в 25-летнем возрасте.

"Корона": смотрите онлайн трейлер сериала

"Леопард"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 7.510

Это история о жизни дона Фабрицио Корбера, принца Салины, и его семьи во время завоевания Гарибальди. Однажды они убегают в имение Доннафугата и их положение становится шатким. Семье придется адаптироваться к новым временам, чтобы выжить, иначе они могут погибнуть.

"Леопард": смотрите онлайн трейлер сериала

"Наставления для барышень"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.1/10

В центре сюжета – компаньонка Елена Бьянда, которую дон Педро Менсия берет на испытательный срок, чтобы она присматривала за его тремя незамужними дочерьми: Кристиной, Сарой и Карлотой. Так, женщина попадает в мир любви, скандалов и интриг.

"Наставления для барышень": смотрите онлайн трейлер сериала