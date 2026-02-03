4 сериала на Netflix, которые не уступают "Бриджертонам"
- Среди сериалов на Netflix, которые не уступают "Бриджертонам", есть "Императрица", "Корона", "Гепард" и "Наставления для барышень".
- "Императрица" имеет 2 сезона с 12 сериями, "Корона" – 6 сезонов с 60 сериями, "Леопард" – 1 сезон с 6 сериями, "Наставления для барышень" – 1 сезон с 8 сериями.
29 января на Netflix вышли первые четыре эпизода популярного сериала "Бриджертоны". Премьера второй части, которую с нетерпением ждут поклонники, состоится уже в конце этого месяца, 26 февраля.
В материале 24 Канала читайте, какие сериалы на Netflix не уступают "Бриджертонам". Смотрите их, пока в ожидании продолжения история о Бенедикте и девушке, которая пленила его сердце.
Сериалы на Netflix, которые не уступают "Бриджертонам"
"Императрица"
- Количество сезонов: 2
- Количество серий: 12
- Рейтинг IMDb: 7.8/10
Сестры Хелен и Елизавета отправляются к императору Австро-Венгрии Францу Иосифу, ведь мужчина должен сделать предложение Хелен. Однако неожиданно правитель меняет свое решение.
Дело в том, что Елизавета и Франц влюбляются друг в друга. Девушка становится невестой императора и попадает в чужой для нее мир, где царит напряженность, плетут интриги и возникают скандалы.
"Императрица": смотрите онлайн трейлер сериала
"Корона"
- Количество сезонов: 6
- Количество серий: 60
- Рейтинг IMDb: 8.6/10
В сериале рассказывается о жизни королевы Великобритании Елизаветы II. История начинается с ранних лет правления монарха после смерти ее отца, короля Георга VI. Девушка заняла престол в 25-летнем возрасте.
"Корона": смотрите онлайн трейлер сериала
"Леопард"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 6
- Рейтинг IMDb: 7.510
Это история о жизни дона Фабрицио Корбера, принца Салины, и его семьи во время завоевания Гарибальди. Однажды они убегают в имение Доннафугата и их положение становится шатким. Семье придется адаптироваться к новым временам, чтобы выжить, иначе они могут погибнуть.
"Леопард": смотрите онлайн трейлер сериала
"Наставления для барышень"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 8
- Рейтинг IMDb: 7.1/10
В центре сюжета – компаньонка Елена Бьянда, которую дон Педро Менсия берет на испытательный срок, чтобы она присматривала за его тремя незамужними дочерьми: Кристиной, Сарой и Карлотой. Так, женщина попадает в мир любви, скандалов и интриг.
"Наставления для барышень": смотрите онлайн трейлер сериала