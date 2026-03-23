4 сериала на Netflix, которые затягивают с первых минут
Иногда на поиски интересного сериала уходит много времени. Кажется, что уже пересмотрели все, и не из чего выбрать.
24 Канал составил подборку сериалов на Netfix, которые затягивают с первых минут. Они все довольно популярны среди зрителей и имеют высокий рейтинг IMDb.
"Наблюдатель"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 7
- Рейтинг IMDb: 6.5/10
Дин и Нора Бреннок переезжают в дом своей мечты в Вестфилде (штат Нью-Джерси). Однако соседи сразу не полюбили супругов, поэтому подозревают, что именно они пишут зловещие письма с угрозами от имени "Смотрящего". Он пытается запугать семью и заставить ее переехать.
"Наблюдатель": смотрите онлайн трейлер сериала
"Рипли"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 8
- Рейтинг IMDb: 8.1/10
События сериала разворачиваются в Нью-Йорке 1960-х годов. В центре сюжета – мошенник Том Рипли. Мужчину нанимает состоятельный промышленник, чтобы тот убедил его сына вернуться домой. Главный герой соглашается, чем усложняет себе жизнь.
"Рипли": смотрите онлайн трейлер сериала
"Линкольн для адвоката"
- Количество сезонов: 4
- Количество серий: 40
- Рейтинг IMDb: 7.8/10
Сюжет разворачивается вокруг адвоката Микки Холлера, который проживает в Лос-Анджелесе. После аварии он остался без работы, однако решает вернуться к своим обязанностям и берется за дело об убийстве.
"Линкольн для адвоката": смотрите онлайн трейлер сериала
"Черный кролик"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 8
- Рейтинг IMDb: 7.3/10
Владелец самого популярного ресторана в Нью-Йорке позволяет своему проблемному брату вернуться к семейному бизнесу. Однако теперь главный герой может потерять все, чего достиг.
"Черный кролик": смотрите онлайн трейлер сериала
