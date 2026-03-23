4 серіали на Netflix, які затягують із перших хвилин

Інколи на пошуки цікавого серіалу йде багато часу. Здається, що вже передивилися все, і немає з чого вибрати.

24 Канал склав добірку серіалів на Netfix, які затягують з перших хвилин. Вони всі є доволі популярними серед глядачів та мають високий рейтинг IMDb.

Серіали на Netflix, які затягують з перших хвилин

"Наглядач"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 7

: 7 Рейтинг IMDb: 6.5/10

Дін та Нора Бреннок переїжджають до будинку своєї мрії у Вестфілді (штат Нью-Джерсі). Проте сусіди одразу не полюбили подружжя, тому підозрюють, що саме вони пишуть зловісні листи з погрозами від імені "Наглядача". Він намагається залякати сім'ю та змусити її переїхати.

"Ріплі"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 8.1/10

Події серіалу розгортаються у Нью-Йорку 1960-х років. У центрі сюжету – шахрай Том Ріплі. Чоловіка наймає заможний промисловець, щоб той переконав його сина повернутися додому. Головний герой погоджується, чим ускладнює собі життя.

"Лінкольн для адвоката"

Кількість сезонів : 4

: 4 Кількість серій : 40

: 40 Рейтинг IMDb: 7.8/10

Сюжет розгортається навколо адвоката Міккі Голлера, який проживає у Лос-Анджелесі. Після аварії він залишився без роботи, проте вирішує повернутися до своїх обов'язків і береться за справу про вбивство.

"Чорний кролик"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.3/10

Власник найпопулярнішого ресторану в Нью-Йорку дозволяє своєму проблемному брату повернутися до сімейного бізнесу. Проте тепер головний герой може втратити все, чого досягнув.

