24 Канал склав добірку серіалів на Netfix, які затягують з перших хвилин. Вони всі є доволі популярними серед глядачів та мають високий рейтинг IMDb.
Серіали на Netflix, які затягують з перших хвилин
"Наглядач"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 7
- Рейтинг IMDb: 6.5/10
Дін та Нора Бреннок переїжджають до будинку своєї мрії у Вестфілді (штат Нью-Джерсі). Проте сусіди одразу не полюбили подружжя, тому підозрюють, що саме вони пишуть зловісні листи з погрозами від імені "Наглядача". Він намагається залякати сім'ю та змусити її переїхати.
"Ріплі"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 8
- Рейтинг IMDb: 8.1/10
Події серіалу розгортаються у Нью-Йорку 1960-х років. У центрі сюжету – шахрай Том Ріплі. Чоловіка наймає заможний промисловець, щоб той переконав його сина повернутися додому. Головний герой погоджується, чим ускладнює собі життя.
"Лінкольн для адвоката"
- Кількість сезонів: 4
- Кількість серій: 40
- Рейтинг IMDb: 7.8/10
Сюжет розгортається навколо адвоката Міккі Голлера, який проживає у Лос-Анджелесі. Після аварії він залишився без роботи, проте вирішує повернутися до своїх обов'язків і береться за справу про вбивство.
"Чорний кролик"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 8
- Рейтинг IMDb: 7.3/10
Власник найпопулярнішого ресторану в Нью-Йорку дозволяє своєму проблемному брату повернутися до сімейного бізнесу. Проте тепер головний герой може втратити все, чого досягнув.
Які культові серіали подивитися?
Раніше наша редакція писала про культові серіали, на яких виросли мільйони. Серед них:
"Усі жінки – відьми" – це історія про трьох сестер – Прю, Пайпер і Фібі. Одна з них випадково знаходить на горищі книгу, яка пробуджує у жінках магічні здібності.
"Баффі – винищувачка вампірів" – Баффі Саммерс – одна з жінок, які мають місію: шукати та знищувати вампірів, демонів та інші темні сили. Разом із друзями дівчина намагається побороти зло.
"Пліткарка" – події серіалу розгортаються у престижному районі Верхній Іст-Сайд, у ньому розповідається про життя тінейджерів із заможних сімей.