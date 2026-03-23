24 Канал составил подборку сериалов на Netfix, которые затягивают с первых минут. Они все довольно популярны среди зрителей и имеют высокий рейтинг IMDb.

Сериалы на Netflix, которые затягивают с первых минут

"Наблюдатель"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 7

: 7 Рейтинг IMDb: 6.5/10

Дин и Нора Бреннок переезжают в дом своей мечты в Вестфилде (штат Нью-Джерси). Однако соседи сразу не полюбили супругов, поэтому подозревают, что именно они пишут зловещие письма с угрозами от имени "Смотрящего". Он пытается запугать семью и заставить ее переехать.

"Наблюдатель": смотрите онлайн трейлер сериала

"Рипли"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 8.1/10

События сериала разворачиваются в Нью-Йорке 1960-х годов. В центре сюжета – мошенник Том Рипли. Мужчину нанимает состоятельный промышленник, чтобы тот убедил его сына вернуться домой. Главный герой соглашается, чем усложняет себе жизнь.

"Рипли": смотрите онлайн трейлер сериала

"Линкольн для адвоката"

Количество сезонов : 4

: 4 Количество серий : 40

: 40 Рейтинг IMDb: 7.8/10

Сюжет разворачивается вокруг адвоката Микки Холлера, который проживает в Лос-Анджелесе. После аварии он остался без работы, однако решает вернуться к своим обязанностям и берется за дело об убийстве.

"Линкольн для адвоката": смотрите онлайн трейлер сериала

"Черный кролик"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.3/10

Владелец самого популярного ресторана в Нью-Йорке позволяет своему проблемному брату вернуться к семейному бизнесу. Однако теперь главный герой может потерять все, чего достиг.

"Черный кролик": смотрите онлайн трейлер сериала

