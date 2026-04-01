Если у вас нет времени смотреть длинные сериалы, то включайте "Скоро случится что-то страшное", ведь он имеет только один сезон и 8 серий. Больше о новом проекте от Netflix расскажет 24 Канал.

Что известно о сериале "Скоро случится что-то страшное"?

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Сюжет разворачиваются вокруг Рэйчел и Ники, которые готовятся к свадьбе. Главная героиня приезжает в уютный семейный дом своего жениха за несколько дней до празднования.

Рэйчел начинает преследовать уверенность в том, что надвигается катастрофа. Когда ситуация ухудшается, пара и семья Ники вынуждены столкнуться с трудным вопросом: а что, если человек, с которым вы собираетесь жениться, не ваша вторая половинка?

"Скоро случится что-то страшное": смотрите онлайн трейлер сериала

Роли Рэйчел и Ники в сериале сыграли Камила Морроне и Адам Димарко. Также к актерскому составу присоединились Дженнифер Джейсон Ли, Тед Ливайн, Гас Бирни, Джефф Вильбуш, Карла Кроум, Сойер Фрейзер и Златко Бурич.

Новый сериал ужасов настолько понравился некоторым зрителям, что они ожидают продолжения. Пока неизвестно, будет ли второй сезон.

"Скоро случится что-то страшное" задумывался как мини-сериал, однако в одном из интервью шоуранерка Haley Z. Boston сказала, что возвращение проекта со вторым сезоном "было бы отличной возможностью".

Также Haley Z. Boston предполагала, что формат мини-сериала можно превратить в антологию, то есть в каждом сезоне будет показана новая история, пишет ELLE.

