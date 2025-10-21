Для многих людей понедельник тяжелый день, ведь бывает сложно настроиться на работу после выходных. Однако вечером можно хорошо отдохнуть за просмотром интересного сериала наедине или с близкими.

Много интересных сериалов есть на платформе Netflix. Что посмотреть, расскажет редакция 24 Канала.

Сериалы на Netflix, которые вы могли пропустить

"Никто не видел, как мы уходили"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 5

Валерия Голдберг вышла замуж по договоренности. Муж героини – сын влиятельного бизнесмена Лео Зальцман. Когда женщина допускает ошибку, Зальцманы хотят разрушить ее репутацию и отделить от детей.

Лео пользуется советом родителей и забирает двух маленьких детей за границу. Мужчина не говорит Валерии, куда они отправляются. Чтобы найти сына и дочь, женщина обращается за помощью к бывшему агенту Моссада Элиасу.

"Никто не видел, как мы уходили": смотрите онлайн трейлер сериала

"Улица Светлячков"

Количество сезонов : 2

: 2 Количество серий: 26

Идея этого драматического сериала принадлежит Мэгги Фридман. Он создан на основе одноименного романа американской писательницы Кристин Генны. Это история о жизни двух подруг на протяжении 30 лет.

"Улица Светлячков": смотрите онлайн трейлер сериала

"Идеальная пара"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 6

Жених Амелии происходит из одной из самых богатых семей Нантакети. Свадьбу влюбленных срывает неожиданная смерть, которая ставит под подозрение каждого.

Это американский мини-сериал, в котором снялись Николь Кидман, Лиев Шрайбер, Ив Хьюсон, Билли Гаул, Меган Феги и другие.

"Идеальная пара": смотрите онлайн трейлер сериала