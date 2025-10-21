3 интересных сериала на Netflix, которые вы могли пропустить
- Netflix предлагает к просмотру три интересных сериала: "Никто не видел, как мы шли", "Улица Светлячков" и "Идеальная пара".
- Каждый сериал имеет уникальный сюжет: от драмы о потере детей до истории дружбы и таинственной смерти.
Для многих людей понедельник тяжелый день, ведь бывает сложно настроиться на работу после выходных. Однако вечером можно хорошо отдохнуть за просмотром интересного сериала наедине или с близкими.
Много интересных сериалов есть на платформе Netflix. Что посмотреть, расскажет редакция 24 Канала.
Сериалы на Netflix, которые вы могли пропустить
"Никто не видел, как мы уходили"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 5
Валерия Голдберг вышла замуж по договоренности. Муж героини – сын влиятельного бизнесмена Лео Зальцман. Когда женщина допускает ошибку, Зальцманы хотят разрушить ее репутацию и отделить от детей.
Лео пользуется советом родителей и забирает двух маленьких детей за границу. Мужчина не говорит Валерии, куда они отправляются. Чтобы найти сына и дочь, женщина обращается за помощью к бывшему агенту Моссада Элиасу.
"Никто не видел, как мы уходили": смотрите онлайн трейлер сериала
"Улица Светлячков"
- Количество сезонов: 2
- Количество серий: 26
Идея этого драматического сериала принадлежит Мэгги Фридман. Он создан на основе одноименного романа американской писательницы Кристин Генны. Это история о жизни двух подруг на протяжении 30 лет.
"Улица Светлячков": смотрите онлайн трейлер сериала
"Идеальная пара"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 6
Жених Амелии происходит из одной из самых богатых семей Нантакети. Свадьбу влюбленных срывает неожиданная смерть, которая ставит под подозрение каждого.
Это американский мини-сериал, в котором снялись Николь Кидман, Лиев Шрайбер, Ив Хьюсон, Билли Гаул, Меган Феги и другие.
"Идеальная пара": смотрите онлайн трейлер сериала