Укр Рус
Кіно Що подивитись на Netflix 3 цікаві серіали на Netflix, які ви могли пропустити
21 жовтня, 00:32
2

3 цікаві серіали на Netflix, які ви могли пропустити

Марія Примич
Основні тези
  • Netflix пропонує до перегляду три цікаві серіали: "Ніхто не бачив, як ми йшли", "Провулок Світлячків" і "Чудова пара".
  • Кожен серіал має унікальний сюжет: від драми про втрату дітей до історії дружби й таємничої смерті.

Для багатьох людей понеділок – важкий день, адже буває складно налаштуватися на роботу після вихідних. Однак ввечері можна добре відпочити за переглядом цікавого серіалу наодинці або з близькими.

Багато цікавих серіалів є на платформі Netflix. Що подивитися, розповість редакція 24 Каналу

Не пропустіть Де дивитись американський детективний серіал з українським актором Олександром Рудинським

Серіали на Netflix, які ви могли пропустити

"Ніхто не бачив, як ми йшли"

  • Кількість сезонів: 1
  • Кількість серій: 5

Валерія Голдберг вийшла заміж за домовленістю. Чоловік героїні – син впливового бізнесмена Лео Зальцман. Коли жінка припускається помилки, Зальцмани хочуть зруйнувати її репутацію і відокремити від дітей.

Лео користується порадою батьків і забирає двох маленьких дітей за кордон. Чоловік не говорить Валерії, куди вони відправляються. Щоб знайти сина і доньку, жінка звертається за допомогою до колишнього агента Моссаду Еліаса. 

"Ніхто не бачив, як ми йшли": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Провулок Світлячків"

  • Кількість сезонів: 2
  • Кількість серій: 26

Ідея цього драматичного серіалу належить Меггі Фрідман. Він створений на основі однойменного роману американської письменниці Крістін Генни. Це історія про життя двох подруг протягом 30 років.

"Провулок Світлячків": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Чудова пара"

  • Кількість сезонів: 1
  • Кількість серій: 6

Наречений Амелії походить з однієї із найбагатших родин Нантакеті. Весілля закоханих зриває несподівана смерть, яка ставить під підозру кожного. 

Це американський мінісеріал, в якому знялися Ніколь Кідман, Лієв Шрайбер, Ів Г'юсон, Біллі Гаул, Меган Фегі та інші. 

"Чудова пара": дивіться онлайн трейлер серіалу