В мире мистических сериалов зрителей завораживает “туман” непонятных, сверхъестественных и часто потусторонних сил. Кино 24 подготовило 3 сериала на Netflix, что "пощекочут ваши нервы".

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"Странные чудеса"

В сериале, события которого происходят в 80-х годах, главный герой – мальчик по имени Уилл. Однажды он вместе со своими друзьями катался на велосипеде. На улице уже было довольно темно и Уилл заехал чуть дальше от города и исчез. Друзья сразу бросились сообщить взрослым и все они отправились на поиски. Однако, несмотря на их усилия, поиски оказываются безуспешными.

Однако, продолжая поиски, друзья Уилла встречают загадочную девушку со сверхъестественными способностями, которая может иметь ключ к разгадке тайны исчезновения Уилла.

Вскоре жители города оказываются в паутине тайных историй и устрашающих сил в этой увлекательной ленте.

"Очень странные дела": смотрите онлайн трейлер сериала

"Тьма"

В сериале "Тьма" в центре внимания – жизнь обычных немецких семей в маленьком городке, которые вот-вот столкнутся с трагическим поворотом событий.

История начинается с исчезновения местного подростка по имени Эрик, что побуждает полицию к расследованию, которое, к сожалению, не дает никаких зацепок. Местные жители выстраивают самые разные теории, что же могло произойти.

В то же время друзья Эрика начинают поиски пропавшего друга, не желая мириться с тем положением вещей, который есть. Их поиски ведут в зловещую глубину леса, где они сталкиваются с настоящим ужасом. Подростки пытаются убежать от темноты, и удастся ли это им?

"Тьма": смотрите онлайн трейлер сериала

"Камеры моего сердца"

В центре сюжета молодая девушка, которая, несмотря на юный возраст, перенесла сердечный приступ. К счастью, жизнь главной героини была спасена после успешной трансплантации сердца после пережитого. Операция была признана врачами срочной, но подходящий донор чудом нашелся вовремя. Сейчас главная героиня на пути к выздоровлению благодаря спасенной жизни.

Однако после трансплантации органа девушка углубляется в тайну происхождения своего нового сердца и обстоятельства неожиданной смерти донора. Во время расследования она претерпевает трансформации, будто перенимая некоторые черты донора.

Что же на самом деле происходит с девушкой и кому все же принадлежало то сердце?

"Камеры моего сердца": смотрите онлайн трейлер сериала

Просмотр мистических сериалов иногда заставляет зрителей понервничать. Однако если вы любите смотреть сериалы, в которых есть элементы мистики, то ленты из подборки точно вас поразят.