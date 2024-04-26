У світі містичних серіалів глядачів зачаровує "туман" незрозумілих, надприродних і часто потойбічних сил. Кіно 24 підготувало 3 серіали на Netflix, що "полоскочуть ваші нерви".

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"Дивні дива"

У серіалі, події якого відбуваються у 80-х роках, головний герой – хлопчик на ім'я Вілл. Одного разу він разом із своїми друзями катався на велосипеді. Надворі вже було досить темно і Вілл заїхав трохи далі від міста та зник. Друзі одразу кинулися повідомити дорослим і всі вони вирушили на пошуки. Однак, незважаючи на їхні зусилля, пошуки виявляються безуспішними.

Проте, продовжуючи пошуки, друзі Вілла зустрічають загадкову дівчину з надприродними здібностями, яка може мати ключ до розгадки таємниці зникнення Вілла.

Незабаром мешканці міста опиняються в павутинні таємних історій і страхітливих сил у цій захопливій стрічці.

"Дивні дива": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Пітьма"

У серіалі "Пітьма" в центрі уваги – життя звичайних німецьких родин у маленькому містечку, які ось-ось зіткнуться з трагічним поворотом подій.

Історія починається зі зникнення місцевого підлітка на ім'я Ерік, що спонукає поліцію до розслідування, яке, на жаль, не дає жодних зачіпок. Місцеві жителі вибудовують найрізноманітніші теорії, що ж могло статися.

Водночас друзі Еріка починають пошуки зниклого друга, не бажаючи миритися з тим станом речей, який є. Їхні пошуки ведуть у зловісну глибину лісу, де вони стикаються із справжнім жахом. Підлітки намагаються втекти від темряви, та чи вдасться це їм?

"Пітьма": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Камери мого серця"

В центрі сюжету молода дівчина, яка, незважаючи на юний вік, перенесла серцевий напад. На щастя, життя головної героїні було врятовано після успішної трансплантації серця після пережитого. Операція була визнана лікарями терміновою, але відповідний донор дивом знайшовся вчасно. Зараз головна героїня на шляху до одужання завдяки врятованому життю.

Однак після трансплантації органу дівчина заглиблюється в таємницю походження свого нового серця та обставини несподіваної смерті донора. Під час розслідування вона зазнає трансформації, ніби переймаючи деякі риси донора.

Що ж насправді відбувається з дівчиною та кому все ж належало те серце?

"Камери мого серця": дивіться онлайн трейлер серіалу

Перегляд містичних серіалів іноді змушує глядачів понервувати. Однак якщо ви любите дивитися серіали, в яких є елементи містики, то стрічки із добірки точно вас вразять.