Когда жизнь надоела, а "Теда Лассо" уже пересмотрели: 5 сериалов для восстановления нервной системы

После просмотра "Теда Лассо" легко поверить, что даже самые сложные проблемы можно решить добрым словом, шуткой и коробкой печенья. В реальной жизни все немного сложнее, но никто не запрещает хотя бы на один вечер окунуться в мир, где люди не только ссорятся, но и иногда ведут себя по-человечески.

24 Канал собрал пять сериалов для тех, кому понравился "Тед Лассо". Здесь тоже хватает неловких ситуаций, забавных диалогов, эксцентричных героев и историй, которые напоминают, что даже из самого большого хаоса иногда получается что-то хорошее.

"Тайный информатор", 2024

Жанр: комедия, детектив.

IMDb: 7,6.

Где смотреть: Netflix.

Представьте, что после выхода на пенсию вы решили не выращивать помидоры, а стать тайным агентом. Примерно так и поступил Чарльз, бывший профессор, который после смерти жены ищет новый смысл жизни. Он соглашается помочь частной детективке и устраивается под прикрытием в дом престарелых, чтобы расследовать кражу.



Что говорят критики: The Guardian оценил первый сезон на 4 из 5 звезд, отметив мастерскую игру Дэнсона и трогательную историю об одиночестве, дружбе и втором шансе на счастливую жизнь.

"Тайный информатор": смотреть трейлер

"Метод Комински", 2018–2021

Жанр: комедия, драма.

IMDb: 8,2

Где смотреть: Netflix.

Сэнди Комински когда-то был успешным актером, но теперь зарабатывает на жизнь, преподавая актерское мастерство. Вместе со своим лучшим другом и агентом Норманом он пытается справиться со старостью, личными проблемами и Голливудом, где после определенного возраста тебя как будто уже и не существует.

Что говорят критики: The Guardian похвалил химию между Дугласом и Аркином и искреннее изображение мужской дружбы. В то же время обозревательница отметила, что второстепенным персонажам не хватает глубины.



"Метод Комински": смотреть трейлер

"Призраки", 2021

Жанр: комедия, фэнтези

IMDb: 7,9

Где смотреть: Paramount+.

Молодая пара Саманта и Джей наследует старинное поместье и решает превратить его в уютный отель. План замечательный, если бы не одна маленькая проблема: в доме уже обитает немалая компания призраков. После несчастного случая Саманта начинает видеть и слышать своих соседей из потустороннего мира. И оказывается, что даже после смерти люди не перестают сплетничать, ссориться и вмешиваться в чужую жизнь.

Что говорят критики: первый сезон получил 93% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Критики отметили удачный актерский состав, доброжелательный юмор и легкую атмосферу, хотя некоторым персонажам, по их мнению, не хватает развития.



"Призраки": смотреть трейлер

"Плеймейкерша", 2025

Жанр: спортивная комедия

IMDb: 7,3

Где смотреть: Netflix.

Айла Гордон всю жизнь оставалась в тени своих братьев, которые руководили семейным бизнесом. Но после скандала она неожиданно возглавляет профессиональную баскетбольную команду Los Angeles Waves. Теперь ей предстоит доказать, что женщина способна руководить спортивным клубом, даже если все вокруг уже решили, что ничего хорошего из этого не выйдет.

Что говорят критики: Los Angeles Times даже сравнил сериал с сочетанием "Теда Лассо" и "Наследников", назвав его уютной спортивной комедией. В свою очередь, The Guardian раскритиковал предсказуемые шутки и поверхностное освещение проблем в спорте.



"Плеймейкерша": смотреть трейлер

"Мистический квест", 2020–2025

Жанр: комедия.

IMDb: 7,6

Где смотреть: Apple TV

В центре сюжета – команда разработчиков популярной многопользовательской игры. Ее руководитель Иэн Гримм убежден в собственной гениальности, а его коллеги ежедневно пытаются справиться с творческими кризисами, странными идеями и бесконечными конфликтами.

Что говорят критики: Variety высоко оценил юмор, ярких персонажей и нестандартный взгляд на индустрию видеоигр. Первый сезон также получил 90% положительных рецензий на Rotten Tomatoes, где отметили сочетание сатиры и искренности.

"Мистический квест": смотреть трейлер



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