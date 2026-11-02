Коли життя дістало, а "Теда Лассо" вже переглянули: 5 серіалів для відновлення нервової системи

24 Канал зібрав п'ять серіалів для тих, кому сподобався "Тед Лассо". Тут теж вистачає незручних ситуацій, кумедних діалогів, дивакуватих героїв та історій, які нагадують, що навіть із найбільшого хаосу іноді виходить щось хороше.

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"Таємний інформатор", 2024

Жанр: комедія, детектив.

IMDb: 7,6.

Де дивитися: Netflix.

Уявіть, що після виходу на пенсію ви вирішили не вирощувати помідори, а стати таємним агентом. Приблизно так і вчинив Чарльз, колишній професор, який після смерті дружини шукає новий сенс життя. Він погоджується допомогти приватній детективці та влаштовується під прикриттям у будинок для літніх людей, щоб розслідувати крадіжку.



Що кажуть критики: The Guardian оцінив перший сезон на 4 з 5 зірок, відзначивши майстерну гру Денсона та зворушливу історію про самотність, дружбу й другий шанс на щасливе життя.

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"Таємний інформатор": дивитись трейлер

"Метод Комінскі", 2018–2021

Жанр: комедія, драма.

IMDb: 8,2

Де дивитися: Netflix.

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Сенді Комінскі колись був успішним актором, але тепер заробляє на життя викладанням акторської майстерності. Разом зі своїм найкращим другом і агентом Норманом він намагається впоратися зі старістю, особистими проблемами та Голлівудом, де після певного віку тебе начебто вже й не існує.

Що кажуть критики: The Guardian похвалив хімію між Дугласом та Аркіном і щире зображення чоловічої дружби. Водночас оглядачка зауважила, що другорядним персонажам бракує глибини.



"Метод Комінскі": дивитись трейлер

"Привиди", 2021

Жанр: комедія, фентезі

IMDb: 7,9

Де дивитися: Paramount+.

Молода пара Саманта та Джей успадковує старовинний маєток і вирішує перетворити його на затишний готель. План чудовий, якби не одна маленька проблема: у будинку вже мешкає чимала компанія привидів. Після нещасного випадку Саманта починає бачити й чути потойбічних сусідів. І виявляється, що навіть після смерті люди не перестають пліткувати, сваритися та втручатися в чуже життя.

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Що кажуть критики: перший сезон отримав 93% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Критики відзначили вдалий акторський склад, доброзичливий гумор та легку атмосферу, хоча деяким персонажам, на їхню думку, бракує розвитку.



"Привиди": дивитись трейлер

"Плеймейкерка", 2025

Жанр: спортивна комедія

IMDb: 7,3

Де дивитися: Netflix.

Айла Гордон усе життя залишалася в тіні своїх братів, які керували сімейним бізнесом. Але після скандалу вона несподівано очолює професійну баскетбольну команду Los Angeles Waves. Тепер їй потрібно довести, що жінка здатна керувати спортивним клубом, навіть якщо всі навколо вже вирішили, що нічого хорошого з цього не вийде.

Що кажуть критики: Los Angeles Times навіть порівняв серіал із поєднанням "Теда Лассо" та "Спадкоємців", назвавши його затишною спортивною комедією. Натомість The Guardian розкритикував передбачувані жарти та поверхове висвітлення проблем у спорті.



"Плеймейкерка": дивитись трейлер

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"Містичний квест", 2020–2025

Жанр: комедія.

IMDb: 7,6

Де дивитися: Apple TV

У центрі сюжету – команда розробників популярної багатокористувацької гри. Її керівник Ієн Ґрімм переконаний у власній геніальності, а його колеги щодня намагаються впоратися з творчими кризами, дивними ідеями та нескінченними конфліктами.

Що кажуть критики: Variety високо оцінив гумор, яскравих персонажів і нестандартний погляд на індустрію відеоігор. Перший сезон також отримав 90% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes, де відзначили поєднання сатири та щирості.

"Містичний квест": дивитись трейлер



Маємо для вас ще добірку смішних українських серіалів, які покращать вам настрій.