Если не знаете, что посмотреть вечером: 3 сериала, которые действительно увлекают
Есть сериалы, которые можно включить в фоновом режиме, пока ужинаешь. А есть такие, после которых ужин давно закончился, за окном уже третий час ночи, а ты все еще убеждаешь себя, что следующая серия – точно последняя.
24 Канал подобрал три сериала на вечер, если хочется детективов, загадок и захватывающих сюжетов.
"Неумолимая" – 2026
Жанр: криминал, драма, психологический триллер
IMDb: 7,9
Агент ФБР Элис Блэк охотится за загадочной серийной убийцей. Казалось бы, классика: полиция ищет преступницу, преступница делает все, чтобы ее не нашли. Но постепенно сериал начинает задавать более неудобные вопросы – а кто здесь вообще имеет право решать, что такое справедливость?
Что говорят критики: очень много хорошего. На Rotten Tomatoes сериал имеет 99% одобрения критиков. Обозреватели хвалят сильную игру Россум и Лолы Петтикрю, а также то, что знакомую историю об охоте на убийцу превратили в психологическую игру с моральными серыми зонами.
"Неистовство": смотреть трейлер
"Тьма" – 2017–2020
Жанр: детектив, фантастика, триллер, драма
IMDb: 8,7
В маленьком немецком городке пропадают дети. Расследование постепенно выявляет секреты четырех семей, странные события прошлого и одну маленькую проблему – время здесь ведет себя примерно так же непонятно, как провода за телевизором.
Что говорят критики: на Rotten Tomatoes сериал имеет 95%, а второй сезон вообще получил 100%. Критики особенно отмечали мрачную атмосферу, сложную головоломку и то, как сериал смешивает семейную драму с научной фантастикой.
"Тьма": смотреть трейлер
"Стерлинг-Пойнт" – 2026
Жанр: драма, детектив, мелодрама
IMDb: 7,4
17-летняя Энни живет в Нью-Йорке с братом-близнецом и отцом, пока не узнает, что от почти незнакомого дедушки ей достался остров в Канаде. Нормальные люди после такой новости проверяют документы. Герои сериалов отправляются на остров и находят там семейные тайны, новых людей, романтику и достаточно драмы, чтобы наследство быстро перестало казаться бесплатным подарком.
Что говорят критики: первый сезон имеет рейтинг 91% на Rotten Tomatoes. Обозревателям понравились яркие персонажи, атмосфера летнего приключения и то, что молодежная драма не сводится только к любовным треугольникам.
"Стерлинг-Пойнт": смотреть трейлер
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