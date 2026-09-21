Если не знаете, что посмотреть вечером: 3 сериала, которые действительно увлекают

Есть сериалы, которые можно включить в фоновом режиме, пока ужинаешь. А есть такие, после которых ужин давно закончился, за окном уже третий час ночи, а ты все еще убеждаешь себя, что следующая серия – точно последняя.

24 Канал подобрал три сериала на вечер, если хочется детективов, загадок и захватывающих сюжетов.

"Неумолимая" – 2026

Жанр: криминал, драма, психологический триллер

IMDb: 7,9

Агент ФБР Элис Блэк охотится за загадочной серийной убийцей. Казалось бы, классика: полиция ищет преступницу, преступница делает все, чтобы ее не нашли. Но постепенно сериал начинает задавать более неудобные вопросы – а кто здесь вообще имеет право решать, что такое справедливость?

Что говорят критики: очень много хорошего. На Rotten Tomatoes сериал имеет 99% одобрения критиков. Обозреватели хвалят сильную игру Россум и Лолы Петтикрю, а также то, что знакомую историю об охоте на убийцу превратили в психологическую игру с моральными серыми зонами.

"Неистовство": смотреть трейлер

"Тьма" – 2017–2020

Жанр: детектив, фантастика, триллер, драма

IMDb: 8,7

В маленьком немецком городке пропадают дети. Расследование постепенно выявляет секреты четырех семей, странные события прошлого и одну маленькую проблему – время здесь ведет себя примерно так же непонятно, как провода за телевизором.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes сериал имеет 95%, а второй сезон вообще получил 100%. Критики особенно отмечали мрачную атмосферу, сложную головоломку и то, как сериал смешивает семейную драму с научной фантастикой.

"Тьма": смотреть трейлер

"Стерлинг-Пойнт" – 2026

Жанр: драма, детектив, мелодрама

IMDb: 7,4

17-летняя Энни живет в Нью-Йорке с братом-близнецом и отцом, пока не узнает, что от почти незнакомого дедушки ей достался остров в Канаде. Нормальные люди после такой новости проверяют документы. Герои сериалов отправляются на остров и находят там семейные тайны, новых людей, романтику и достаточно драмы, чтобы наследство быстро перестало казаться бесплатным подарком.

Что говорят критики: первый сезон имеет рейтинг 91% на Rotten Tomatoes. Обозревателям понравились яркие персонажи, атмосфера летнего приключения и то, что молодежная драма не сводится только к любовным треугольникам.

"Стерлинг-Пойнт": смотреть трейлер

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