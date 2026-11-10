Эти 3 сериала будут водить вас за нос до последней минуты

Есть сериалы, в которых уже во второй серии становится ясно, кто убийца, кто с кем переспит и кто окажется главным злодеем. А есть такие, где после каждого эпизода хочется проверить, были ли сценаристы вообще в здравом уме.

"24 Канал" собрал три сериала, которые нарушают привычную логику, преподносят абсурдные повороты сюжета и не оставляют зрителям ни малейшего шанса угадать, что будет дальше.

"Разрыв", 2022

Жанр: фантастика, психологический триллер, детектив

IMDb: 8,6

Сотрудники загадочной корпорации соглашаются на процедуру, которая разделяет их память. На работе они ничего не знают о личной жизни, а дома не помнят ни одной минуты, проведенной в офисе.

Звучит как мечта каждого, кто ненавидит понедельники. Но когда один из сотрудников начинает распутывать тайны компании, становится ясно, что корпоративные тимбилдинги – наименьшая из проблем.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes первый сезон получил 97% положительных отзывов. Обозреватели отмечают оригинальность сюжета, жуткую атмосферу и удачное сочетание фантастики с сатирой на корпоративную жизнь.



"Разрыв": смотреть трейлер

"Миссис Дэвис", 2023

Жанр: фантастика, комедия, приключенческий триллер

IMDb: 7,3

Монахиня Симона решает уничтожить искусственный интеллект, который фактически контролирует человечество. Для этого ей придется найти Святой Грааль, объединиться с бывшим парнем и пережить ряд приключений, которые звучат как последствия очень странного сна.

Здесь религия сталкивается с технологиями, абсурд – с боевиком, а здравый смысл уходит в неоплачиваемый отпуск.

Что говорят критики: Издание Los Angeles Times высоко оценило актерскую игру Бетти Гилпин и непредсказуемость сюжета. Критик отметил, что сериал мастерски сочетает совершенно безумные события с эмоциональной историей главной героини.



"Миссис Дэвис": смотреть трейлер

"Новый вкус вишни", 2021

Жанр: мистический триллер, ужасы, драма

IMDb: 7,1

Молодой режиссер Лиза приезжает в Голливуд 1990-х, надеясь построить карьеру. Однако после предательства влиятельного продюсера она обращается к загадочной женщине, которая обещает помочь отомстить.

Далее начинается настоящее безумие: черная магия, жуткие ритуалы, кошмары наяву и котята, появляющиеся при крайне необычных обстоятельствах. И нет, это не метафора.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes сериал имеет 76% положительных отзывов. Критики хвалят сюрреалистическую атмосферу и игру Розы Салазар, хотя предупреждают, что столь гротескное зрелище понравится далеко не всем.

"Новый вкус вишни": смотреть трейлер

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