Ці 3 серіали водитимуть вас за ніс до останньої хвилини

24 Канал зібрав три серіали, які ламають звичну логіку, підкидають абсурдні повороти й не залишають глядачам жодного шансу вгадати, що буде далі.

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"Розрив", 2022

Жанр: фантастика, психологічний трилер, детектив

IMDb: 8,6

Працівники загадкової корпорації погоджуються на процедуру, яка розділяє їхню пам'ять. На роботі вони нічого не знають про особисте життя, а вдома не пам'ятають жодної хвилини, проведеної в офісі.

Звучить як мрія кожного, хто ненавидить понеділки. Але коли один зі співробітників починає розплутувати таємниці компанії, стає зрозуміло, що корпоративні тімбілдинги – найменша з проблем.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes перший сезон отримав 97% позитивних рецензій. Оглядачі відзначають оригінальність сюжету, моторошну атмосферу та вдале поєднання фантастики із сатирою на корпоративне життя.



"Розрив": дивитись трейлер

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"Місіс Девіс", 2023

Жанр: фантастика, комедія, пригодницький трилер

IMDb: 7,3

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Черниця Сімона вирішує знищити штучний інтелект, який фактично контролює людство. Для цього їй доведеться знайти Святий Грааль, об'єднатися з колишнім хлопцем і пережити низку пригод, які звучать як наслідки дуже дивного сну.

Тут релігія зустрічається з технологіями, абсурд – із бойовиком, а здоровий глузд бере неоплачувану відпустку.

Що кажуть критики: Видання Los Angeles Times високо оцінило акторську гру Бетті Гілпін та непередбачуваність історії. Критик відзначив, що серіал майстерно поєднує абсолютно божевільні події з емоційною історією головної героїні.



"Місіс Девіс": дивитись трейлер

"Новий смак вишні", 2021

Жанр: містичний трилер, жахи, драма

IMDb: 7,1

Молода режисерка Ліза приїжджає до Голлівуду 1990-х, сподіваючись побудувати кар'єру. Однак після зради впливового продюсера вона звертається до загадкової жінки, яка обіцяє допомогти помститися.

Далі починається справжнє божевілля: чорна магія, моторошні ритуали, кошмари наяву та кошенята, які з'являються за вкрай незвичних обставин. І ні, це не метафора.

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Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes серіал має 76% позитивних відгуків. Критики хвалять сюрреалістичну атмосферу та гру Рози Салазар, хоча попереджають, що настільки гротескне видовище сподобається далеко не всім.

"Новий смак вишні": дивитись трейлер

Також перегляньте крутий детективний серіал про реальний злочин, який стався ще 45 років тому.