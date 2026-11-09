Зрада, сокира і страшна таємниця: психологічний детектив із 7 серій, який варто подивитися

24 Канал пропонує переглянути "Любов і смерть" – психологічний кримінальний мінісеріал HBO, який доводить, що найстрашніші історії іноді ховаються за дверима цілком пристойних американських будинків. І найгірше те, що сюжет заснований на реальних подіях.

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"Любов і смерть"

Рік: 2023

Жанр: психологічний трилер, кримінальна драма, детектив

IMDb: 7,5

Кількість серій: 7

У головних ролях: Елізабет Олсен, Джессі Племонс, Лілі Рейб, Патрік Ф'юджит, Крістен Ріттер, Том Пелфрі.

Творець: Девід Е. Келлі, відомий за "Великою маленькою брехнею".

Про що серіал "Любов і смерть"

Техас, кінець 1970-х. Кенді Монтгомері – зразкова дружина, турботлива мати та активна учасниця церковної громади. Її життя настільки правильне й передбачуване, що хочеться хоча б раз порушити правила.

І Кенді вирішує завести роман з одруженим сусідом Алланом Гором. Звісно, закохані переконані, що все триматимуть під контролем. Адже що може бути надійнішим за таємний роман між двома сімейними людьми?

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Та невдовзі одна із жінок гине за моторошних обставин, а тихе містечко опиняється у центрі кримінального розслідування.

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Найцікавіше тут навіть не те, хто винен, а як звичайна людина могла опинитися в центрі настільки жорстокої історії.



"Любов і смерть": дивитись трейлер

Цікавий факт

Серіал "Любов і смерть" заснований на реальних подіях, які сталися в Техасі у 1980 році. І справжня історія навіть моторошніша за серіал.

13 червня 1980 року американська домогосподарка Кенді Монтгомері вбила сокирою свою подругу Бетті Гор, завдавши їй 41 удару. Згодом з'ясувалося, що Кенді мала роман із чоловіком загиблої – Алланом Гором.

Найбільш приголомшливе те, що суд виправдав Кенді Монтгомері. Вона визнала, що вбила Бетті, але стверджувала, що діяла в межах самооборони.

Що кажуть критики

Rotten Tomatoes – 63% від критиків і 87% від глядачів. Оглядачі хвалять Елізабет Олсен, хоча вважають, що сам серіал не пропонує принципово нового погляду на жанр реальних злочинів.

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RogerEbert. Критик Браян Таллеріко відзначає майстерну гру Олсен, яка поступово змушує глядача сумніватися у власному ставленні до головної героїні. Особливо він виділяє четверту серію.

The Guardian. Тут враження стриманіші. Критикиня Люсі Менган захоплюється Елізабет Олсен, але вважає, що сценарій надто довго розгойдується та не завжди виправдовує сім серій.

Чому варто подивитися

Насамперед через Елізабет Олсен. Її героїня одночасно викликає симпатію, роздратування та підозру. Іноді навіть у межах однієї сцени. Акторка настільки переконлива, що ви постійно намагатиметеся зрозуміти, що насправді відбувається в голові Кенді.

Ще одна перевага – атмосфера. За затишними інтер'єрами, сімейними вечерями та бездоганними зачісками приховується напруга, яка поступово наростає. Серіал не поспішає лякати глядача, натомість методично показує, як руйнується життя, яке здавалося ідеальним.

Щоправда, якщо ви очікуєте погонь, перестрілок і несподіваного повороту кожні п'ять хвилин, доведеться трохи потерпіти. "Любов і смерть" більше цікавиться психологією персонажів, ніж екшеном.

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Наш вердикт: це не бездоганний детектив, але точно вартий перегляду психологічний трилер із сильною акторською грою та тривожною атмосферою. Ідеальний вибір для тих, кому подобаються "Велика маленька брехня", "Гострі предмети" та кримінальні історії, засновані на реальних подіях.

Маємо для вас ще добірку детективних серіалів. Те, що треба на вечір.