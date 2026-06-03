24 Канал составил подборку сериалов, которые вы могли пропустить.
Кстати Сериал о королевской семье, который будете смотреть все лето
Сериалы, которые вы могли пропустить
"Гевелий"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 5
- Рейтинг IMDb: 7.7/10
13 января 1993 года пассажиры и экипаж парома "Гевелий" отплыли из порта Свиноуйсьце в Польше в направлении Истада в Швеции. Вскоре путешествие превращается в отчаянную борьбу за выживание.
"Гевелий": смотрите онлайн трейлер сериалаНе полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
"Девять совсем незнакомых людей"
- Количество сезонов: 2
- Количество серий: 12
- Рейтинг IMDb: 6.9/10
В элитный пансионат в глухом уголке Австралии приезжают семья Маркони, писательница Фрэнсис, супруги Бен и Джессика, адвокат Ларс, домохозяйка Кармел и пенсионер Тони.
Владелицу заведения играет непревзойденная Николь Кидман, которая обещает исцелить души и тела гостей. Каждый из них хочет стереть из памяти мрачное прошлое, однако удастся это не всем.
"Девять совсем незнакомых людей": смотрите онлайн трейлер сериала
"Анатомия скандала"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 6
- Рейтинг IMDb: 7.0/10
Софи – жена влиятельного политика Джеймса Уайтгауса. Роскошная жизнь женщины рушится, когда скандальные тайны становятся известными, а ее мужа обвиняют в ужасном преступлении.
"Анатомия скандала": смотрите онлайн трейлер сериала
Если вы любите турецкие сериалы, то сохраняйте вот эту подборку.