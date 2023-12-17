Понравятся всей семье: 4 легких сериала с Наталкой Денисенко

Одна из самых популярных украинских актрис Наталка Денисенко отмечает день рождения. 17 декабря звезде исполняется 34 года. За время своей карьеры она уже успела порадовать поклонников десятками разных ролей.

По случаю праздника 24 Канал подготовил подборку сериалов с Наталкой, которые не только понравятся всей семье, но и захочется снова просматривать.

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"Девушки"

Это хорошая история о трех лучших подругах, каждая из которых хочет найти настоящую любовь. Хотя Вика, Инна и Катя, которую и сыграла Наталка Денисенко, совершенно разные по характеру, но они всегда поддерживают друг друга, готовы помочь в любой ситуации. И каждой не хватает только одного – надежного мужчины рядом.

По совету знакомой девушки пробуют искать любовь через приложение для знакомств, где их ждет много кавалеров и смешных свиданий. Но будет ли там место любви?

"Девушки": смотрите онлайн трейлер сериала

"Связь"

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Следующий сериал нашей подборки является одним из снимавшихся во время полномасштабной войны России против Украины. Это совершенно новый формат для украинского телевидения, ведь герои постоянно общаются между собой с помощью видеосвязи. В каждой серии зрители видят истории четырех разных семей, разделенных войной. Это истории, близкие каждому: родные на войне, постоянные обстрелы и воздушные тревоги.

"Связь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Крепостная"

До начала полномасштабной войны этот сериал был одним из самых рейтинговых на украинском телевидении. "Крепостная" – историческая драма с элементами приключений и мелодрамы. В центре сюжета – приключения украинской крепостной Екатерины, воспитанной, как девушка благородной крови, которая борется за свободу в XIX веке в Нежине.

"Крепостная": смотрите онлайн трейлер сериала

"Деревня на миллион"

Закончим сегодняшнюю подборку положительным повествованием. Дедушка Ефим после смерти оставляет любимым внукам наследство в миллион евро. Чтобы получить это сокровище, нужно выполнить одно условие – ровно год прожить в селе и не выезжать оттуда больше, чем на 24 часа. Если внуки не придерживаются условий, то все деньги сразу переходят сельскому совету.

Какой будет их непростая и смешная жизнь в селе? Смотрите в сериале!

"Деревня на миллион": смотрите онлайн трейлер сериала