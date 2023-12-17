З нагоди свята 24 Канал підготував добірку серіалів з Наталкою, які не лише сподобаються всій сім'ї, а й захочеться переглядати знову.

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"Дівчата"

Це гарна історія про трьох найкращих подруг, кожна з яких хоче знайти справжнє кохання. Хоча Віка, Інна та Катруся, яку й зіграла Наталка Денисенко, зовсім різні за характерами, але вони завжди підтримують одна одну, готові допомогти у будь-якій ситуації. І кожній не вистачає лише одного – надійного чоловіка поряд.

За порадою знайомої дівчата пробують шукати кохання через додаток для знайомств, де на них чекає багато кавалерів і смішних побачень. Але чи буде там місце коханню?

"Дівчата": дивіться онлайн трейлер серіалу

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"Зв'язок"

Наступний серіал нашої добірки є одним з тих, які знімали під час повномасштабної війни Росії проти України. Це зовсім новий формат для українського телебачення, адже герої постійно спілкуються між собою з допомогою відеозв'язку. У кожній серії глядачі бачать історії чотирьох різних сімей, яких розділила війна. Це історії, що близькі кожному: рідні на війні, постійні обстріли та повітряні тривоги тощо.

"Зв'язок": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Кріпосна"

До початку повномасштабної війни цей серіал був одним з найрейтинговіших на українському телебаченні. "Кріпосна" – історична драма з елементами пригод і мелодрами. У центрі сюжету – пригоди української кріпачки Катерини, вихованої, як дівчина благородної крові, яка бореться за свободу у XIX столітті у Ніжині.

"Кріпосна": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Село на мільйон"

Закінчимо сьогоднішню добірку позитивною розповіддю. Дідусь Юхим після смерті залишає улюбленим онукам спадок у мільйон євро. Щоб отримати цей скарб, потрібно виконати одну умову – рівно рік прожити в селі та не виїжджати звідти більше, ніж на 24 години. Якщо онуки не дотримаються умов, то всі гроші одразу переходять сільській раді.

Яким буде їхнє непросте та смішне життя в селі? Дивіться у серіалі!

"Село на мільйон": дивіться онлайн трейлер серіалу